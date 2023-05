Apple xrOS? Nová ochranná známka poodhaluje headset pro rozšířenou realitu

Společnost Apple si již v minulosti zamluvila několik ochranných známek, nyní k nim přidává novou. Novinář Parker Ortolani napsal na Twitter, že Apple si na Novém Zélandu registroval pod jednou ze svých dceřinných firem Deep Dive označení „xrOS“. Právě o „xrOS“ hovořil v minulosti Mark Gurman z Bloombergu jako o systému pro headset smíšené/rozšířené reality.

V minulosti se hojně spekulovalo o tom, že nové zařízení od Applu ponese název Reality Pro a půjde o multifunkční brýle či headset pro rozšířenou realitu. Operační systém tohoto zařízení měl nést označení „realityOS“, protože i tuto ochrannou známku si americký gigant nechal zaregistrovat.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023