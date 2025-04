Apple Watch s unikátním senzorem! Internetem koluje tajemný prototyp hodinek

V naprosté většině technologických společností neustále vznikají inovativní prototypy všemožných produktů, které však před případným vstupem na trh zpravidla projdou mnoha proměnami, anebo se do rukou zákazníků nakonec nedostanou vůbec. Zřídka kdy si ale fanoušci mohou nějaký ten vývojový model pečlivě prohlédnout. V případě Apple Watch Series 10 se nám nicméně poštěstilo díky uživateli @StellaFudge, který na sociální síti X sdílel prototyp hodinek s unikátně uspořádaným zdravotním senzorem.

Ve srovnání s prodejními modely Apple Watch Series 10, které vstoupily na trh v loňském roce, je prototyp vybavený senzorem s kruhovou soustavou menších LED diod. Po obvodu snímače se pak nachází ještě jeden světelný kroužek, o jehož využití však můžeme nanejvýš spekulovat. Podle uživatele @StellaFudge na vývojovém modelu běžela interní verze operačního systému watchOS 11.1, která se nikdy nedostala mezi uživatele.

Prototype Apple Watch Series 10 with… A very unique health sensor arrangement.

The health sensors got shrunk down a lot and there was an extra light ring around the perimeter. The watch is also running an unreleased build of watchOS11, somewhere between 11.1b5 and 11.1rc. pic.twitter.com/8n06JkQT39

— Stella – Fudge (@StellaFudge) March 31, 2025