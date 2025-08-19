TOPlist

Apple Watch a AirPods se teď mimořádně vyplatí, jsou za nejlepší ceny

19. 8.
Srpen přináší příjemné překvapení pro všechny fanoušky Apple ekosystému. Apple Watch Series 10 a AirPods čtvrté generace, které tvoří nerozlučnou dvojku, právě teď pořídíte za výhodnější cenu. Ať už tedy hledáte stylový doplněk, chytrého asistenta nebo kvalitní zvuk do uší, tahle kombinace rozhodně nezklame.

AirPods čtvrté generace přinášejí vylepšený zvuk, pohodlné ovládání a v případě verze s ANC (aktivní potlačení zvuku) i solidní potlačení okolního hluku. V MHD, na ulici nebo v kanceláři oceníte klid, který vám sluchátka dokážou vytvořit. A pokud už máte Apple Watch, AirPods jsou dalším krokem, spolu totiž fungují naprosto bezchybně.

Apple Watch Series 10 si pak od svého uvedení získaly silnou pozici mezi chytrými hodinkami. Minimalistický design, nové senzory a funkce pro sledování zdraví i pohybu posouvají zážitek z používání na novou úroveň. Hodinky navíc skvěle zapadnou do každodenního života, a to jako stylový doplněk, ale i jako praktický pomocník.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

