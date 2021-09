Apple Watch 7 čeká nejvýraznější designová změna v historii. Přesvědčte se sami

Někdo by mohl namítnout, že chytré hodinky Apple Watch jsou z designového pohledu nudné. Ostatně v prakticky nezměněné podobě jsou tady s námi už hezkých pár let. Před oficiálním představením, které by mělo proběhnout 14. září, se čím dál tím více množí spekulace, že design v případě chystaných Apple Watch Series 7, projde zásadní změnou.

Ať už to jsou čínské kopie, nebo informace od známých leakerů, podle všech budou Apple Watch Series 7 po stránce designu více připomínat iPhone 12. Typické zakřivení tedy ustoupí plochým hranám, které evokují starší iPhone 4, jenž v případě Applu poprvé přišel s touto myšlenkou.

Změna se má dotknout také displeje, který hodlá rovněž opustit zakřivení, nicméně díky tenčím rámečkům by se mohl o něco málo zvětšit. Právě o změně velikostí se diskutuje také – Apple Watch Series 7 by měly přijít v rozměrech 41 mm a 45 mm, čímž by měly nahradit rozměry 40 mm a 44 mm, které Apple používá od hodinek Watch 4. Ačkoli o milimetr větší rozměry nic zásadního neslibují, kromě většího displeje bychom se mohli dočkat možná i větší baterie.

Oficiálního představení Apple Watch Series 7 bychom se měli dočkat společně s iPhony 13 na speciální akci giganta z Cupertina, která by se měla odehrát 14. září. Server Nikkei nicméně poznamenal, že chytré hodinky od Applu čelí produkčním problémům kvůli změně designu. Je tedy pravděpodobné, že Apple buďto představí hodinky Watch později, případně odloží začátek jejich prodeje.

Otázka visí také v případě ceny. Poslední modely Apple Watch (vyjma modelu SE) začínaly na 399 dolarech (v ČR 11 490 korun), přičemž se dá předpokládat, že změn nebude tolik, aby Apple musel přistoupit ke zvýšení ceny.