Apple vstupuje do nového desetiletí: vybrali jsme 10 nejdůležitějších momentů minulé dekády

Vstupem do nového roku 2020 se uzavřela jedna dekáda. 10 let je ale poměrně dlouhá doba, během které nastala celá řada důležitých momentů. To platí nejen pro lidské životy, ale i technologické společnosti po celém světě. Mezi ně patří i Apple, který toho má za sebou celkem dost – od vzestupů až po nepříjemné pády. To však kalifornskou společnost nedělá ničím méněcenným a za jednu dekádu dokázala ve světě technologií překročit několik milníků. Pojďme se podívat na 10 nejzajímavějších z nich.

První Apple Watch na obzoru

Jedním z momentů, který byl pro Apple důležitý jak po stránce kulturní, tak byznysové, je bezpochyby vydání prvních Apple Watch. Tyto chytré hodinky mnoha uživatelům změnily život, a to je událost, která nelze tvrdit každý den.





Dnes je nesmírně populární nositelná technika (wearables) a na prvním místě jsou samozřejmě hodinky, jimž Apple Watch kralují v oblíbenosti. Nabízí nejen možnosti pro zdraví, ale také životní styl a vyznačují se dalšími vlastnostmi, které uživatelé na celém světě milují. Navíc už jste mnohokrát mohli slyšet, jak Apple Watch zachraňují životy a jsou o tom i zdokumentované případy.

Úmyslné snižování výkonu u iPhonu

Ne vždy to, co společnost udělá, má ten správný dopad. Mezi jednu uživatelsky nepřívětivou událost z roku 2017 patří tzv. kauza batterygate. Společnost Apple skrze nový systém pro správu baterie, který má zabraňovat tomu, aby docházelo k nečekanému a nepříjemnému vypnutí iPhonu, zejména se staršími bateriemi. To zní přeci logicky, nebo ne? Tato změna však s sebou nesla úmyslné zpomalování iPhonu, což mnoho uživatelů nebralo zrovna přívětivě.

Ačkoliv se Apple snažil vysvětlit, o co se jedná a proč tento krok učinil, tak si tento neúspěch rozhodně nevystaví. Určitě si na kritiku nejen z řad uživatelů pamatujete i vy. Skandál se kalifornský gigant pokusil utlumit tím, že na výměnu staré baterie za novou poskytl vysokou slevu. V iOS také vytvořil místo pro sledování kondice baterie, která si bere za úkol informovat o stavu a o případné budoucí výměně.

Biliónová společnost

Není to tak dávno, kdy Apple dosáhl tohoto milníku a stala se první veřejně obchodní společnost na světě s neuvěřitelným množstvím kapitálu. K oznámení došlo 2. srpna 2018, kdy celková hodnota akcií vzrostla na dosud nejvyšší hodnotu 206,58 amerických dolarů, a podle počtů vydaných akcií se stal Apple první biliónovou firmou světa.

Tuto pozici si cupertinská společnost držela zuby nehty dlouhé měsíce, ale v současné době jí předehnala ropná společnost Armaco ze saudské Arábie.

Apple odmítnul vytvořit zadní vrátka

O zadní vrátka pro iPhone Apple požádala americká FBI po brutální střelbě v San Bernardino. Jeden ze střelců vlastnil iPhone 5C, avšak cupertinská společnost odmítla nařízenou žádost. To všechno obhajovala svou politikou, kterou Apple bere jako klíčovou. Jedná se zejména o ochranu soukromí a osobních dat uživatelů.

Tento moment byl samozřejmě jeden z těch, který definoval jablečného giganta. Od té doby se z ochrany soukromí a dat stal jeden z pilířů, které Apple prezentuje svým zákazníkům, což je v dnešní době, kdy je sběr dat důležitou součástí pro cílení reklamy a služeb, docela zásadní pro mnoho uživatelů.





Spuštění nových služeb v roce 2019

První iPhone byl představen na začátku ledna roku 2007. Od té doby uběhla spousta roků a Apple se ubírá směrem služeb, které se začínají stávat její nedílnou součástí. Tento rok jsme se dočkali spuštění pěkné řady. V našich končinách jsou k dispozici Apple Arcade a Apple TV+. Své premiéry se samozřejmě dočkaly i Apple News a Apple Card, ty však nejsou pro náš trh určeny.

Analytici tvrdí, že tyto služby i s Apple Music a iCloud uložištěm se stanou hlavním zdrojem příjmů jablečné společnosti a nahradí tak iPhony v důsledku stagnace trhu v oblasti telefonů.

Otevření Apple Parku

Významný mezník učinila společnost výstavbou nového sídla nesoucího ikonický název Apple Park. Ten svým designem spíš připomíná futuristickou budovu z daleké budoucnosti, čímž si určitě získává svou pozornost. Postavena byla pro 12 tisíc zaměstnanců a jde o jednu z energeticky úspornou budovu na světě.

S vizi samozřejmě přišel spoluzakladatel Applu Steve Jobs a společnost tento návrh nesmetla ze stolu ani po jeho smrti. Po několika letech stavění nové budovy, byl Apple Park oficiálně otevřen v srpnu 2017. Odehrála se tu první Apple Keynote, přesněji v Divadle Steva Jobse, kde probíhají ty nejdůležitější oznámení dodnes.

Hlasová asistentka Siri

V dnešní době jsou virtuální asistentky celkem v kurzu. Máme tu Alexu od Amazanu, Google Asistant, ale také Cortanu od Microsoftu, a takhle bychom mohli ještě pokračovat. Třebaže asistentka od Apple v tuto chvíli pokulhává za konkurencí, to však Siri neubírá na váze. Přišla na trh s mobilními zařízeními pro širší veřejnost a pomohla přiblížit koncept virtuálních asistentů uživatelům iPhonů.

Své premiéry se Siri dočkala v roce 2011 s iPhonem 4S. Od té doby ušla pěknou cestu. Najdeme jí ve všech Apple produktech, mezi něž se řadí Mac, Apple Watch, iPad nebo HomePod.





Zrušení nabíječky AirPower

Některé své nápady nakonec nedokázal realizovat ani samotný Apple. Mezi ně se určitě zařadí bezdrátová nabíječka AirPower slibující velké věci. Cupertinská společnost totiž slibovala, že si bez problémů nabijete až tři Apple zařízení na jedné podložce, kterou můžete mít položenou třeba na nočním stolku.

O to horší bylo nečekané zrušení. Tímto krokem Apple nepotěšil spoustu svých fanoušků. Jablečná společnost se však hájila tím, že momentálně nejsou schopní dosáhnout požadovaných nároků na AirPower, a proto projekt ukončili.

Příchod iPhone 4

Spousta lidí by si mohla myslet, že vše začalo s prvním iPhonem. Smartphony, jak je dnes známe, za vše vděčí právě iPhonu 4. Ten svým unikátním designem, displejem s vysokým rozlišením a selfie kamerou se stal standardem pro dnešní chytré telefony. K tomu samozřejmě přispěl fakt, že šlo o první iPhone, který přepravovala většina americký dopravců a dočkal se většího publika než jeho předchůdci.

Rezignace a smrt Steva Jobse

Když začala tato dekáda, Steve Jobs byl ve vedení Apple. Spoluzakladatel a CEO jablečné společnosti měl velký dopad na celkový směr, kterým se technologický gigant ubíral. Na druhou stranu byl Jobs ikonickou osobností stojící prakticky za vším, co se v Applu dělo. V roce 2011 Steve Jobs rezignoval a přenechal místo CEO svému následníkovi Timovi Cookovi. Zemřel o šest měsíců později.

Jeho úmrtí zasáhlo celé technologické odvětví a spustilo nejeden dohad o tom, zdali to Apple zvládne. Je ještě společnost tou firmou, kterou vybudoval její spoluzakladatel a najdeme v ní jeho odkaz?