Apple usnadnil odchod od Spotify. Playlisty do Apple Music přenesete na pár kliknutí

- Apple představil oficiální nástroj pro přenos playlistů na Apple Music
- Své oblíbené skladby můžete přenést například ze Spotify, Tidalu či YouTube Music
- Nástroj je k dispozici zcela zdarma ve všech zemích, kde je oficiálně dostupná streamovací služba Applu
Přechod od jedné streamovací platformy k jiné může být složitější, než se na první pohled zdá. Pakliže danou službu, například Spotify, používáte dlouhé roky aktivně, jistě máte vytvořené například vlastní playlisty s desítkami či stovkami skladeb. Jejich ruční vytváření na nové platformě by bylo velmi zdlouhavé, takže přechod pro řadu z nás znamená spíše teoretickou úvahu. Apple se nicméně rozhodl přecházejícím k jeho streamovací službě značně zjednodušit přechod, což v době nárůstu cen Spotify přichází právě včas.
Přesun na Apple Music snadno a rychle
Nástroj pro migraci playlistů a knihovny skladeb Apple představil už začátkem května, nicméně jeho testování spustil v Austrálii a na Novém Zélandu, přičemž později se dostalo také na Spojené státy a dalších šest zemí. Nyní ovšem mají k tomuto nástroji přístup všichni uživatelé v zemích, kde je oficiálně dostupná služba Apple Music, s výjimkou pevninské Číny, Ruska a Myanmaru. Pro přenos playlistů a skladeb do Apple Music z jiné služby stačí zajít na iPhonu či iPadu do nastavení, všech aplikací a položky hudba, kde se nachází možnost přenosu hudby z jiné platformy.
Jak již název možnosti napovídá, přenést své oblíbené skladby můžete nejen ze Spotify, ale také jiných platforem, jako jsou například Amazon Music, Deezer, Tidal či YouTube. Apple nástroj pro přenos hudby nevyvinul sám, ale spojil se se službou SongShift. V případě, že se některé skladby nepodaří v katalogu Apple Music nalézt, nabídne služba alternativní verze. Jak moc bude nástroj úspěšný je především závislé na vašem hudebním vkusu.
Nutno podotknout, že funkce přenáší pouze playlisty vytvořené samotnými uživateli, nikoli playlisty, které vytvořily dané streamovací platformy. To může být v některých případech překážkou, pokud jste si oblíbili seznamy skladeb sestavené například Spotify. Při přenosu nejsou seznamy skladeb a knihovny v jiné hudební službě ovlivněny a stále zůstávají dostupné.