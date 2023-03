Co je to Apple Music Classical a proč Apple takovou aplikaci potřebuje?

S aktualizací iOS 16.4 Apple představil také aplikací Apple Music Classical

Ta se specializuje na klasickou, vážnou hudbu

Ke stažení je zdarma, k využívání však potřebujete předplatné Apple Music

Apple se díky své službě Music stal druhým hráčem na poli streamované muziky, hned po švédském Spotify. Popularitu si vydobyl v poslední době i nasazením speciálního bezztrátového poslechu a Hi-Fi formátů pro poslech hudby s tím správným hardwarem. Nyní učinil další krok kupředu – spustil Apple Music Classical.

Apple Music pro fanoušky vážné hudby

To je aplikace určená primárně náročnějším posluchačům klasické hudby. Ta je samozřejmě obsažena i v klasické aplikaci Apple Music (a zůstane tam nadále), nicméně Apple chtěl nabídnout fanouškům vážného poslechu něco navíc.

„Klasická hudba je jiná. Má delší a podrobnější názvy, více interpretů pro každé dílo a stovky nahrávek známých skladeb. Aplikace Apple Music Classical je navržena tak, aby podporovala složitou strukturu dat klasické hudby,“ napsalo tiskové oddělení Apple k uvedení aplikace.

V Apple Music Classical máte přístup k 5 milionům nahrávek průřezem celé historie hudby, od prastarých mistrů až po současné skladatele. Aplikace samotná je založena na službě Primephonic, kterou Apple koupil před dvěma lety. Aktuálně je k dispozici pouze verze pro iPhone zdarma (s předplatným Apple Music), androidová verze dorazí později. Nechybí podpora bezztrátového poslechu a Dolby Atmos.

„Pouze zcela nová aplikace – se specializovanými funkcemi a krásným rozhraním navrženým pro tento žánr – by mohla odstranit složitost a umožnit snadné vyhledávání, procházení a přístupnost klasické hudby jak pro začátečníky, tak pro odborníky,“ vysvětluje dále Apple.

Jak funguje Apple Music Classical?

Classical verze streamovací služby funguje odlišně od té běžné. Můžete si nechat doporučit hudbu podle vašich preferencí nebo si vyhledat skladatele, kterého máte rádi. Namísto skladeb a hudebních alb, jak jsme zvyklí, se však nabídnou k poslechu nejznámější symfonie a celé skladby. Na kartě umělce je také krátký popis, aktivní roky a podobní skladatelé.

Dejme tomu, že si chceme poslechnout mého oblíbeného skladatele Dmitrije Šostakoviče. Zadám jméno do vyhledávání, dostanu výsledek, přepnu na kartu umělce. Otevřu kompletní práci skladatele a vyberu symfonii. Na kartě symfonie vidím krátký popis a také orchestry, které tuto skladbu zahrály (u větších skladatelů jich mohou být vyšší stovky).

Vybírám tedy nejen to, co chci slyšet a od jakého skladatele, ale také ve zpracování jakým orchestrem. V rámci samotného přehrávání se už Apple Music Classical chová jako standardní Apple Music. Co do estetické stránky nabízí trochu odlišný font a také želbohu neumí česky. Veškeré UI i popisy jednotlivých komponistů jsou v angličtině.