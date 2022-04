Apple Music stále neumí poslech bez pauz mezi skladbami. Změní to iOS 16?

Ačkoliv dominantní službou ve světě hudebních a podcastových streamovacích služeb je Spotify, konkurenční Apple Music se napříč světem těší také velké oblibě. Zásadní nevýhodou ale pro některé může být nemožnost poslechu hudby bez pauz mezi jednotlivými skladbami. Tuto funkci má Spotify a dokonce i Apple Music pro Android, ovšem uživatelé iOS mají v tomto ohledu smůlu.

Ve verzi Apple Music pro Android je možné nepřerušované přehrávání už od června roku 2020, ale na iPhonu tato možnost stále chybí. Ačkoliv jste si tohoto nedostatku možná ani nevšimli, někteří interpreti tvoří konceptuální alba, u kterých je za cílem maximálního uměleckého prožitku potřeba volit správné pořadí skladeb i eliminovat nežádoucí proluky. Slavnou ukázkou může být album Abbey Road od The Beatles nebo novinka The Music of the Spheres od Coldplay. Taktéž u soundtracků stopy často navazují a mezery jsou nežádoucí, nemluvě o mixech elektronické taneční hudby.

Když Adele přesvědčila Spotify, aby se výchozí chování přehrávacího tlačítka změnilo z náhodného na sekvenční přehrávání, interpreti by mohli Apple donutit k umožnění poslechu bez pauz mezi skladbami. K dispozici bohužel není ani možnost jejich prolínání.

Just an additional point here: Apple Music DID have gapless playback at some point, but not anymore. https://t.co/AhJy81MKdY

— Chance Miller (@ChanceHMiller) April 6, 2022