Spotify nyní přehrává alba popořádku. Poděkovat za to můžeme Adele

Každý posloucháme hudbu jinak. Někdo rád náhodné pořadí skladeb, jiní si zase vychutnávají konzumaci koncepčních alb od prvního songu až po ten poslední.

Uživatelé Spotify měli donedávna nativně nastavené tlačítko „play“ do módu „shuffle“, což znamená náhodné přehrávání. Pořadí skladeb z daného alba se tedy vytvářelo náhodně. Nyní se to díky britské zpěvačce Adele mění a Spotify pro své platící uživatele tlačítko „play“ přenastavilo do klasického módu, kdy se skladby přehrávají postupně.

Když si uživatelé začínali všímat, že u nového alba Adele s názvem 30 se skladby řadí popořadě, Adele na svém Twitteru přiznala, že to byl její požadavek směrem ke Spotify. Nyní se Spotify rozhodlo, že zavedenou funkci změní u všech umělců a alb. Platí to ale pouze pro placenou verzi Spotify Premium.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021