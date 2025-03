Apple ukázal novou reklamu na AirPods 4, hlavní hvězdou je Pedro Pascal

Společnost Apple ve spolupráci s režisérem a producentem Spikem Jonzem připravila krátký film

V hlavní roli se představí Pedro Pascal

Snímek byl natočen pro propagaci sluchátek AirPods 4 s aktivním potlačením hluku

Vyrobit skvělý produkt je jedna věc, ale pokud ho neumíte prodat, zbydou vám jen oči pro pláč. To nicméně není případ Applu, který si na propagaci dává opravdu záležet a nejednou se svými reklamními spoty zapsal ho historie. Nejnovější počin s názvem Someday tyto ambice patrně nemá, přesto bezesporu půjde o zdařilou reklamu, která má za úkol propagovat sluchátka Apple AirPods 4 s aktivním potlačením hluku.

V hlavní roli krátkého filmu jsou Pedro Pascal a AirPods 4

Apple obecně v rámci svých reklam rozhodně nedrží rozpočet zkrátka a jinak tomu jistě nebylo ani tentokrát. Ostatně na režisérskou židli si sednul Spike Jonze, který se proslavil řadou úspěšných videoklipů pro skupiny jako Beastie Boys, R.E.M. nebo Björk, produkcí snímků Jackass či režií filmů V kůži Johna Malkoviche nebo Ona. Právě jeho si Apple vybral jako režiséra krátkého filmu Someday, přičemž ani hlavní hvězda rozhodně není žádné „béčko“.

Je jí totiž Pedro Pascal, který je aktuálně v kurzu především díky svým rolím v seriálu The Mandalorian ze světa Star Wars, Joela ze seriálu The Last of Us (už příští měsíc nás čeká druhá řada) či ze seriálu z kriminálního podsvětí Narcos. Apple a Jonze si pro zájemce nejprve připravil jen krátký trailer, nicméně dnes se již objevila plná verze krátkého filmu přímo na oficiálním kanálu Applu na YouTube. Pokud jste příznivci podobných reklamních aktivit od giganta z Cupertina, rozhodně si jej nenechte uniknout.