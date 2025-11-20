Apple trefil s filmem F1 jackpot. Tim Cook naznačil pokračování

- Apple možná natočí pokračování svého megahitu z prostředí Formule 1
- Jak režisér, tak generální ředitel Applu se na téma možného pokračování vyjádřili pozitivně
- Koncem roku se snímek dostane také na platformu Apple TV
Letošní rok byl z pohledu Applu poměrně vydařený, minimálně pokud jde o filmovou produkci. V kinech se totiž promítal jeho snímek s názvem F1 s Bradem Pittem a Damsonem Idrisem v hlavních rolích. Film o královně motosportu se může pyšnit ziskem ve výši 629 milionů dolarů (cca 13,2 miliardy korun) oproti odhadovaným nákladům 200 až 300 milionů dolarů (cca 4,2 až 6,3 miliardy korun), což mluví za vše. Není proto divu, že se film dočkal i opětovného uvedení v kinech IMAX a chystá se také na streamovací platformu Apple TV.
Pokračování snímku F1 rozhodně není vyloučené
Ti největší nadšenci ale vyhlížejí možné pokračování, které by se po takovém finančním i kritickém úspěchu čekalo. Na toto téma se ostatně vyjádřil i režisér Joseph Kosinski pro server Deadline: „Osobně bych rád viděl, jaká další dobrodružství Sonnyho Hayese čekají v budoucnosti. Rád bych viděl, co se stalo s týmem APXGP a Joshuou Pearcem a jak se vyvine jeho kariéra, takže bych rád vyprávěl další kapitolu tohoto příběhu. Je to něco, o čem jsme právě začali snít, a je zábavné být v této fázi představování si, jak by to mohlo být,“ nerozpakoval se Kosinski nastínit možné pokračování snímku.
Joseph Kosinski says he’s in active talks with Apple about making an #F1 sequel with Brad Pitt. pic.twitter.com/Q9emvVMnqL
— Variety (@Variety) November 17, 2025
Pozitivní ohledně pokračování filmu je také generální ředitel Applu Tim Cook, jehož pro změnu vyzpovídal server Variety. „Nevím, ale rozhodně se o tom mluví. Pro nás to byl obrovský letní hit a jsme na něj velmi hrdí. Talenty, které se na tomto filmu podílely, jsou prostě na jiné úrovni. A Brad odvedl skvělou hereckou práci. Jsme na snímek velmi hrdí a nemůžeme se dočkat, až jej uvedeme v naší streamovací službě,“ dodal na adresu možného pokračování.
Nepřehlédněte
Apple přebírá otěže F1! Brad Pitt byl jen začátek, teď míří do Cupertina celá královna motorsportu
I když není žádným velkým překvapením, že všechny zúčastněné strany mají zájem pracovat na pokračování dosud největšího hitu Applu (zejména s ohledem na nedávnou dohodu Applu o právech na vysílání Formule 1 ve Spojených státech), pro fanoušky je i tak uklidňující slyšet, že Cook a Kosinski o možných plánech na pokračování hovoří otevřeně.