Apple stále neopustil myšlenku kamer v AirPodech, jejich využití překvapí

Gigant z Cupertina se údajně stále nevzdal myšlenky na sluchátka s integrovanými kamerami

Ty by mohla mít různá využití

Vhod by mohly přijít umělé inteligenci, poslechu skrze Vision Pro nebo pro ovládací gesta

Bezdrátová sluchátka zažívají pokrok především v oblasti zvuku, příležitostně pak také z hlediska použitého designu. Tu a tam se nicméně objeví spekulace či přímo pokus, jak posunout bezdrátová sluchátka z hlediska použitelnosti zase o kus dále. V případě Applu se už dříve hovořilo o tom, že by gigant z Cupertina rád do svých sluchátek implementoval kamery, přičemž jejich využití je poměrně překvapivé.

Dočkáme se sluchátek AirPods s kamerami?

Znovu s touto informací přišel známý novinář Mark Gurman z Bloombergu. Gurman tuto možnost krátce připomněl ve své pravidelné zprávě ze začátku tohoto týdne, která se týkala především informací ve spojení s novým šéfem vývoje Siri, kterým se stane Mike Rockwell z Applu. „Zkušenosti Rockwella s hardwarem by také mohly pomoci hlouběji začlenit umělou inteligenci do budoucích zařízení Applu. Firma již zkoumá myšlenku sluchátek AirPods s kamerami směřujícími ven, které by mohly poskytovat data umělé inteligenci.“ Nutno podotknut, že se nemusí jednat o kamery v pravém slova smyslu, ale o infračervené senzory.

Analytik Ming-Chi Kuo ve svém příspěvku z června 2024 uvedl, že Apple plánuje do roku 2026 hromadně vyrábět nová sluchátka AirPods s infračervenými kamerami. Zmínil, že infračervené kamery budou podobné Face ID v iPhonu. Kuo taktéž uvedl, že nová sluchátka AirPods s infračervenými kamerami by měla poskytovat lepší prostorový zvukový zážitek ve spojení s náhlavní soupravou Apple Vision Pro.

„Když například uživatel sleduje video v headsetu Vision Pro a má na sobě tato nová sluchátka AirPods, tak ve chvíli, kdy otočí hlavu a podívá se určitým směrem, může být zdroj zvuku v tomto směru zvýrazněn, aby se zlepšil prostorový zvuk,“ podotkl Kuo. Infračervené kamery by také mohly umožnit ovládání gesty prováděná ve vzduchu. Pokud údajný termín výroby, který byl stanoven na rok 2026, i nadále zůstane v platnosti, mohla by se nová sluchátka AirPods s infračervenými kamerami dostat na trh v roce 2026, nebo 2027.