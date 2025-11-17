Apple Sports v Česku: 27 soutěží a tajná zbraň proti Livesportu

- Aplikace pro sledování sportovních výsledků Apple Sports přichází do Česka
- V základu nabídne 27 lig a soutěží, česká fotbalová i hokejová liga zatím chybí
Apple nabízí v globálu spoustu aplikací a služeb, které v Evropě, či pouze v Česku, nejsou dostupné. Patří sem třeba RSS čtečka Apple News+, předplatné pro aktivní sportovce Fitness+ nebo aplikace na sledování sportovních výsledků Apple Sports. Ta nyní konečně míří do Česka, dostupná je ode dneška a stáhnout si ji mohou všichni majitelé iPhonů s iOS 17.2 a novějším.
Apple Sports konečně v Česku
Apple Sports je vlastně obyčejná aplikace pro sledování sportovních výsledků, leč kvalitně zpracovaná a graficky hodně působivá. Už od srpna loňského roku je dostupná pro uživatele v USA, Kanadě a Velké Británii, nyní přichází i do Evropy, a to včetně České republiky. V základu nabízí 27 soutěží a lig v 8 různých sportech:
- Fotbal – Bundesliga, 2. Bundesliga, Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA, Evropská konferenční liga UEFA, EFL Championship, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Ligue 2, MLS, NWSL, Premier League, Primeira Liga, Segunda División, Serie A, Serie B
- Formule 1
- Baseball – MLB
- NASCAR
- Basketbal – NBA, NCAA, WNBA
- Americký fotbal – NCAAF, NFL
- Lední hokej – NHL
- Tenis
Česká liga chybí, widgety nikoliv
Chybí tedy česká fotbalová Chance Liga, hokejová Extraliga, dostupné nebudou ani zápasy národního týmu. Apple však tvrdí, že rozšíření počtu lig a týmů plánuje, i s ohledem na regionální expanzi do Evropy. Sledování výsledků funguje, jak jste zvyklí. Každá liga nabízí podrobné žebříčky, databáze týmů i hráčů. K dispozici máte týmové statistiky, ale i živé zápasové statistiky, například počet střel, soubojů nebo poměr držení míče.
Na hlavní stránce nové aplikace se vám budou zobrazovat prioritně zobrazovat utkání vašich oblíbených týmů. Ty pak najdete i ve widgetech na ploše (a to jak na iPhonu, tak i na Macu či iPadu), případně v tzv. živých aktivitách na zamykací obrazovce iPhonu, nebo na Apple Watch. To je velká výhoda Apple Sports oproti v Česku a v okolních státech velmi populární aplikaci Livesport, která výsledkové widgety v ekosystému Apple vůbec nepodporuje.
Aplikace je dostupná ode dnešního dne i v Česku, stáhnout si ji můžete prostřednictvím obchodu App Store na iPhone s iOS 17.2 a novějším.