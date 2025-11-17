TOPlist

Apple Sports v Česku: 27 soutěží a tajná zbraň proti Livesportu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 17. 11. 15:00
Aplikace Apple Sports konečně v Česku
  • Aplikace pro sledování sportovních výsledků Apple Sports přichází do Česka
  • V základu nabídne 27 lig a soutěží, česká fotbalová i hokejová liga zatím chybí

Apple nabízí v globálu spoustu aplikací a služeb, které v Evropě, či pouze v Česku, nejsou dostupné. Patří sem třeba RSS čtečka Apple News+, předplatné pro aktivní sportovce Fitness+ nebo aplikace na sledování sportovních výsledků Apple Sports. Ta nyní konečně míří do Česka, dostupná je ode dneška a stáhnout si ji mohou všichni majitelé iPhonů s iOS 17.2 a novějším.

Apple Sports konečně v Česku

Apple Sports je vlastně obyčejná aplikace pro sledování sportovních výsledků, leč kvalitně zpracovaná a graficky hodně působivá. Už od srpna loňského roku je dostupná pro uživatele v USA, Kanadě a Velké Británii, nyní přichází i do Evropy, a to včetně České republiky. V základu nabízí 27 soutěží a lig v 8 různých sportech:

  • Fotbal – Bundesliga, 2. Bundesliga, Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA, Evropská konferenční liga UEFA, EFL Championship, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Ligue 2, MLS, NWSL, Premier League, Primeira Liga, Segunda División, Serie A, Serie B
  • Formule 1
  • Baseball – MLB
  • NASCAR
  • Basketbal – NBA, NCAA, WNBA
  • Americký fotbal – NCAAF, NFL
  • Lední hokej – NHL
  • Tenis

Česká liga chybí, widgety nikoliv

Chybí tedy česká fotbalová Chance Liga, hokejová Extraliga, dostupné nebudou ani zápasy národního týmu. Apple však tvrdí, že rozšíření počtu lig a týmů plánuje, i s ohledem na regionální expanzi do Evropy. Sledování výsledků funguje, jak jste zvyklí. Každá liga nabízí podrobné žebříčky, databáze týmů i hráčů. K dispozici máte týmové statistiky, ale i živé zápasové statistiky, například počet střel, soubojů nebo poměr držení míče.

Na hlavní stránce nové aplikace se vám budou zobrazovat prioritně zobrazovat utkání vašich oblíbených týmů. Ty pak najdete i ve widgetech na ploše (a to jak na iPhonu, tak i na Macu či iPadu), případně v tzv. živých aktivitách na zamykací obrazovce iPhonu, nebo na Apple Watch. To je velká výhoda Apple Sports oproti v Česku a v okolních státech velmi populární aplikaci Livesport, která výsledkové widgety v ekosystému Apple vůbec nepodporuje.

Aplikace je dostupná ode dnešního dne i v Česku, stáhnout si ji můžete prostřednictvím obchodu App Store na iPhone s iOS 17.2 a novějším.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

