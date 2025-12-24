Apple se nevzdává snu o skládačce bez rýhy. Na poslední chvíli testuje nový typ ohebného skla

- Kalifornský Apple stále trvá na tom, že chce mít skládačku bez viditelné rýhy na displeji
- Za tímto účelem testuje nový typ ohebného skla
- Jestli ho stihne do finální výroby, se ale teprve ukáže
Ohebný smartphone bez viditelné a hmatatelné rýhy v místě ohybu je jistě sen nejednoho výrobce chytrých zařízení. Pro Apple je nicméně snaha představit dokonalost v tomto ohledu jistou posedlostí, ke které se upnul. Gigant z Cupertina údajně testuje ultratenké flexibilní sklo (UFG) nové generace pro svůj skládací iPhone ve tvaru knihy, aby dosáhl neviditelného ohybu displeje a potenciálně vyřešil jeden z nejotravnějších problémů stávajících skládacích displejů.
Stihne Apple pořádně otestovat nový typ ohebného skla?
Podle spekulací známého leakera Digital Chat Station ze sociální sítě Weibo Apple testuje panely UFG s nerovnoměrnou tloušťkou, které používají tenčí sklo v oblasti ohybu, aby se zlepšila flexibilita, zatímco jinde zůstávají silnější části pro zachování tuhosti a odolnosti. Na rozdíl od stávajících skládacích zařízení, která se spoléhají na ultratenké sklo (UTG), které se nevyhnutelně deformuje podél pantu, je UFG navrženo tak, aby rovnoměrněji rozložilo ohybové napětí po celém panelu. Teoreticky by tento přístup mohl snížit záhyb do té míry, že by byl při každodenním používání takřka neviditelný.
Načasování se může jevit jako poměrně opožděné v rámci vývojového cyklu Applu, avšak nemusí to nutně znamenat, že se příchod skládačky opozdí. Apple pravděpodobně přechází z fáze ověřování návrhu do fáze rané výroby, kdy jsou již rozhodnuty hlavní hardwarové parametry, ale komponenty s vyšším rizikem stále procházejí finálním testováním. Apple by mohl mít k dispozici UTG řešení jako záložní variantu, pokud by se náhodou nová technologie neosvědčila. Informace také tvrdí, že několik čínských výrobců displejů také zvažuje řešení založená na UFG, což naznačuje, že se tato technologie blíží k praktickému využití.
Skládací iPhone by měl mít design ve stylu knihy s vnějším displejem o úhlopříčce přibližně 5,3 až 5,5 palce a vnitřním displejem o úhlopříčce 7,8 palce. Podle zpráv bude používat panty z tekutého kovu, aby bylo dosaženo displeje prakticky bez záhybů, a jeho cena by se měla pohybovat mezi 2 000 a 2 500 dolary (zhruba 50 až 62 tisíc korun s daní), což by z něj udělalo nejdražší iPhone od Apple v historii.