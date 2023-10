Apple s umělou inteligencí zaspal, na příští rok ale chystá překvapení

Kalifornský gigant Apple zaskočil rychlý rozvoj umělé inteligence

Přední představitelé společnosti se snaží situaci napravit

První implementaci AI bychom mohli vidět už příští rok

Umělá inteligence je hitem letošního roku a s trochou nadsázky se dá říci, že kdo nepředstavil vlastní řešení na bázi AI, jako by nebyl. Svá želízka v ohni má jak Microsoft, tak Google, avšak třetí do party, kterým je Apple, prozatím hraje mrtvého brouka. Gigant z Cupertina v minulosti několikrát prokázal, že pokrokové technologie mu nejsou cizí, nicméně v tomto případě až zarytě mlčí. Ticho po pěšině ze strany Applu má ale možná opodstatnění, alespoň podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu.

Apple rychlý nástup AI zaskočil, tvrdí Gurman

Ten se ve svém pravidelném newsletteru Power On dotýká právě firmy z Cupertina a jejího vztahu k umělé inteligenci. Ačkoli generální ředitel Tim Cook tvrdí, že na generativní AI společnost pracuje už několik let, podle Gurmana současný trend Apple „nachytal na švestkách“ a od konce loňského roku se snaží dohnat ztracený čas. Snahy Applu dohnat ztrátu v současnosti řídí viceprezident pro strojové učení a strategii na poli AI John Giannandrea, který na tomto úkolu spolupracuje s viceprezidentem pro softwarové inženýrství Craigem Federighim, a své k tomu má co říci také Eddy Cue, jenž je v Applu zaměstnán jako viceprezident pro služby.

Giannandrea podle všeho dohlíží na vývoj nového AI systému, který by měl obohatit hlasovou asistentku Siri. Ta se sice může pochlubit prvenstvím na trhu, avšak v konkurenci ostatních hlasových asistentů dlouhodobě zaostává. Gurman je přesvědčen, že by se „vylepšená Siri“ mohla zákazníkům představit už příští rok. Federighi naproti tomu má dohlížet na integraci umělé inteligence do příští velké verze iOS, kterou by měly vylepšit velké jazykové modely. Kupříkladu by mohly posílit interakci Siri s aplikací Zprávy, například skrze lepší našeptávač. Umělá inteligence by měla rovněž být integrována do Xcode, což by mělo pomoci vývojářům v rychlejším psaní kódu.

Poslední do party Cue se dle Gurmana snaží integrovat umělou inteligenci do co nejvíce aplikací, například do Apple Music, Pages či Keynote. V nich by měla AI například pomáhat s automaticky generovanými playlisty či s psaním kratších i delších textů. Umělá inteligence by se v nějaké podobě měla objevit také v interních aplikacích zákaznické podpory. Apple údajně hodlá na výzkum umělé inteligence vynaložit 1 miliardu dolarů ročně (cca 23 miliard korun). Aktuálně se údajně interně diskutuje o tom, zda by měl Apple použít generativní umělou inteligenci pouze v zařízení, v rámci cloudu nebo hybridním způsobem.