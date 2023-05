Umělá inteligence je pro Apple velké téma. Společnost ve velkém nabírá nové posily

Apple otevřel 176 nových pracovních pozic

Všechny se týkají strojového učení a umělé inteligence

Umělá inteligence je v technologickém světě v poslední době velký pojem. Rapidní rozvoj ChatGPT zachytil celou řadu technologických gigantů nepřipravené, přičemž nejrychleji zareagoval Microsoft a Google. Pozadu nechce zůstat ani Apple, který se sice tváří, že se ho aktuální vlna pobláznění odborné i laické veřejnosti umělou inteligencí netýká, avšak v pozadí už připravuje kroky, jeý mají za úkol eliminovat nejhorší scénáře.

Do své centrály v kalifornském Cupertinu láká 176 nových zaměstnanců, kteří mají zkušenosti se strojovým učením a umělou inteligencí. Podle serveru Pocket-lint se 68 pozic otevřelo v oddělení zabývající se vývojem Siri, 52 nových zaměstnanců bude pracovat v rámci týmu vyvíjející systém iOS a 46 dostane příležitost rozvíjet schopnosti desktopového systému macOS. Ostatní pozice jsou poté zaměřeny na spolupráci napříč odděleními a budou rozvíjet více projektů najednou.

Apple se nikterak netají tím, že umělou inteligenci považuje za budoucnost, ke které by se ovšem mělo přistupovat s jistou mírou opatrnosti. I proto kupříkladu zakázal svým zaměstnancům, aby pro práci využívají chatboty z obavy, že by mohly na veřejnost uniknout citlivé informace, jako se to stalo Samsungu. Na chystané vývojářské konferenci WWDC, která je plánována na 5. června, se sice pravděpodobně dočkáme primárně nových informací o AR/VR projektech, avšak je možné, že Apple ztratí slovo i o umělé inteligenci.