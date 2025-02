Apple řeší kuriózní chybu v hlasovém diktování. Místo slova „rasista“ se objevoval Trump

Apple se zabývá kuriózní chybou, která souvisí s interpretací hlasem zadávaného textu

Někteří majitelé iPhonů si totiž všimli, že po anglické slovo „racist“ jejich telefon na krátkou chvíli interpretuje jako jméno Trump

Podle bývalého zaměstnance Applu by se dokonce mohlo jednat o důkladně promyšlený vtípek

Společnost Apple musí řešit kuriózní chybu, kterou v uplynulých dnech zpozorovali někteří majitelé iPhonů. Problém souvisí se zpracováním výslovnosti při hlasovém zadávání textu, objevuje se však ve velmi specifické situaci. Po vyslovení anglického slova „racist“ se totiž na obrazovce telefonu – například při psaní zprávy – nakrátko objeví něco úplně jiné slůvko, a to „Trump“.

Rasista Trump?

Zdá se totiž, že zabudovaný záznamník v iPhonu interpretuje vyslovení anglického výrazu pro rasistu jako slovo „Trump“. A právě toto slovo se krátce objeví také v textovém poli v aplikaci Zprávy, než jej výpočetní jednotka opraví na správný, původně zamýšlený výraz. Trump se po vyslovení slova „racist“ neukáže na obrazovce telefonu pokaždé. Podle redaktorů serveru MacRumors se však objevuje častěji než jiné mylné interpretace jako „Rhett“ či „Rouch“.

Hit sociálních sítí

Video zachycující chybu už koluje na TikToku a dalších sociálních sítích. Mluvčí společnosti Apple řekl deníku The New York Times, že problém souvisí s fonetickým překrytím daných slov. V tuto chvíli není jasné, zda tento pomýlená interpretace existuje již delší dobu a lidé si jí všimli teprve nyní, nebo zda nyní došlo k nějaké změně na straně Applu. Zástupci technologického giganta z Cupertina nicméně uvedli, že už pracují na nápravě.

John Burkey, bývalý člen vývojářského týmu, který pracoval na virtuální asistentce Siri, nicméně pro The New York Times uvedl, že v systémech Applu může existovat kód, který způsobuje, že iPhone napíše Trump, když někdo vysloví slovo rasista. „Zavání to pořádným vtípkem,“ doplnil Burkey. Podle něj nicméně není jasné, jestli byl žertík přidán do přímo do kódu, nebo byl tajnou součástí dat, která Apple používá pro funkce své umělé inteligence.