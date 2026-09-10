TOPlist

Apple pročistil nabídku. Některé iPhony přestal prodávat, ostatní zdražil

Jakub Karásek
Jakub Karásek 10. 9. 10:30
1
Chytrý telefon iPhone 17 Pro
  • Apple využil včerejší keynote ke zdražení všech iPhonů v nabídce
  • Levnější paměťové varianty zdražovaly v průměru o 2 tisíce korun
  • U vyšších paměťových variant počítejte se zdražením 8-15 tisíc korun

Apple včera večer představil novou generaci iPhonů. Oproti předchozím rokům firma z Cupertina vynechala základní iPhone a odhalila pouze prémiové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max v doprovodu ohebného iPhonu Duo. Apple podle očekávání využil premiéru nových iPhonů ke zdražení – u představených novinek došlo k mezigeneračnímu zdražení o 100 dolarů (asi 2 tisíce korun), zvyšovaly se ale i ceny stávajících modelů.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Nové iPhony Pro jsou draží o 2-15 tisíc korun

O tom, že se Apple chystá zdražovat, se „vědělo“ již několik týdnů před včerejší keynote. Paměťová krize dopadla i na firmu z Cupertina a zdražení bylo nevyhnutelné, především u vyšších paměťových variant. Začněme tedy u čerstvě představených iPhonů Pro, které oproti svým předchůdcům zdražily následovně:

iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Rozdíl
256 GB 32 990 Kč 34 990 Kč 2 000 Kč
512 GB 38 990 Kč 40 990 Kč 2 000 Kč
1 TB 44 990 Kč 52 990 Kč 8 000 Kč
2 TB 70 990 Kč

iPhone 18 Pro je ve variantách 256 a 512 GB draží o 2 tisíce korun než jeho předchůdce, 1TB varianta podražila o 8 tisíc korun.

iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Rozdíl
256 GB 34 990 Kč 37 990 Kč 3 000 Kč
512 GB 40 990 Kč 43 990 Kč 3 000 Kč
1 TB 46 990 Kč 55 990 Kč 9 000 Kč
2 TB 58 990 Kč 73 990 Kč 15 000 Kč

U iPhonu 18 Pro Max došlo ve variantách 256 a 512 GB ke zdražení o 3 tisíce korun, 1TB verze podražila o 9 tisíc korun, 2TB varianta je pak draží o vysokých 15 tisíc korun.

Smartphone iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro už u Applu neseženete

Pokud jste doufali, že si pořídíte loňské iPhony 17 Pro a 17 Pro Max za původní ceny, musíme vás zklamat – Apple tyto telefony z nabídky odstranil, seženete je tedy pouze u obchodníků třetích stran.

Zdražily i stávající iPhony

Základního iPhonu 18 jsme se včera večer nedočkali, a proto Apple v nabídce ponechal jak stávající iPhone 17, tak i jeho předchůdce iPhone 16. I v jejich případě ale došlo ke zdražení, a to následovně:

Model Paměťová varianta Dosavadní cena Nová cena Rozdíl
iPhone 17 256 GB 22 990 Kč 25 990 Kč 3 000 Kč
iPhone 17 512 GB 28 990 Kč 31 990 Kč 3 000 Kč
iPhone 17e 256 GB 16 990 Kč 19 990 Kč 3 000 Kč
iPhone 17e 512 GB 22 990 Kč 25 990 Kč 3 000 Kč
iPhone 16 128 GB 20 990 Kč 22 990 Kč 2 000 Kč

Zdražení neuniknul ani nejdostupnější iPhone v nabídce – nově začíná na 20 tisících korunách.

iPhone Air stojí u Applu nesmyslné peníze

Apple navýšil cenu i u supertenkého iPhonu Air, a to o 2 tisíce korun u nižších paměťových variant, a 8 tisíc korun u modelu s 1TB úložištěm.

iPhone Air Dosavadní cena Nová cena Rozdíl
256 GB 29 990 Kč 31 990 Kč 2 000 Kč
512 GB 35 990 Kč 37 990 Kč 2 000 Kč
1 TB 41 990 Kč 49 990 Kč 8 000 Kč

Nutno ale podotknout, že zrovna iPhone Air prodává Apple velmi draze – v jiných obchodech jej běžně seženete výrazně levněji, před loňskými Vánoci jej dokonce bylo možné obstarat za necelých 20 tisíc korun.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

AI ilustrace pracovníka s rozebraným telefonem u stolu s baterií a dalšími součástkami
Zajímavý život neprodaných smartphonů: od palet až po super slevy
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0
Nový král AI je venku: Anthropic překvapuje špičkovým modelem Fable 5
Bezpečnostní expert Anthropicu: AI by nás mohla všechny zabít
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 9:00
2
Iphone Duo 01
Skládací iPhone Duo baví svět. Samsung se nervózně směje, Duolingo vystrkuje
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 6:30
10
Lifestylový snímek Apple AirPods 5
AirPods 5 představeny: mají účinnější ANC, nové funkce a jsou levnější než kdy dřív
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:36
1

Kapitoly článku