Apple pročistil nabídku. Některé iPhony přestal prodávat, ostatní zdražil

- Apple využil včerejší keynote ke zdražení všech iPhonů v nabídce
- Levnější paměťové varianty zdražovaly v průměru o 2 tisíce korun
- U vyšších paměťových variant počítejte se zdražením 8-15 tisíc korun
Apple včera večer představil novou generaci iPhonů. Oproti předchozím rokům firma z Cupertina vynechala základní iPhone a odhalila pouze prémiové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max v doprovodu ohebného iPhonu Duo. Apple podle očekávání využil premiéru nových iPhonů ke zdražení – u představených novinek došlo k mezigeneračnímu zdražení o 100 dolarů (asi 2 tisíce korun), zvyšovaly se ale i ceny stávajících modelů.
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Nové iPhony Pro jsou draží o 2-15 tisíc korun
O tom, že se Apple chystá zdražovat, se „vědělo“ již několik týdnů před včerejší keynote. Paměťová krize dopadla i na firmu z Cupertina a zdražení bylo nevyhnutelné, především u vyšších paměťových variant. Začněme tedy u čerstvě představených iPhonů Pro, které oproti svým předchůdcům zdražily následovně:
|iPhone 17 Pro
|iPhone 18 Pro
|Rozdíl
|256 GB
|32 990 Kč
|34 990 Kč
|2 000 Kč
|512 GB
|38 990 Kč
|40 990 Kč
|2 000 Kč
|1 TB
|44 990 Kč
|52 990 Kč
|8 000 Kč
|2 TB
|–
|70 990 Kč
|–
iPhone 18 Pro je ve variantách 256 a 512 GB draží o 2 tisíce korun než jeho předchůdce, 1TB varianta podražila o 8 tisíc korun.
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 18 Pro Max
|Rozdíl
|256 GB
|34 990 Kč
|37 990 Kč
|3 000 Kč
|512 GB
|40 990 Kč
|43 990 Kč
|3 000 Kč
|1 TB
|46 990 Kč
|55 990 Kč
|9 000 Kč
|2 TB
|58 990 Kč
|73 990 Kč
|15 000 Kč
U iPhonu 18 Pro Max došlo ve variantách 256 a 512 GB ke zdražení o 3 tisíce korun, 1TB verze podražila o 9 tisíc korun, 2TB varianta je pak draží o vysokých 15 tisíc korun.
Pokud jste doufali, že si pořídíte loňské iPhony 17 Pro a 17 Pro Max za původní ceny, musíme vás zklamat – Apple tyto telefony z nabídky odstranil, seženete je tedy pouze u obchodníků třetích stran.
Zdražily i stávající iPhony
Základního iPhonu 18 jsme se včera večer nedočkali, a proto Apple v nabídce ponechal jak stávající iPhone 17, tak i jeho předchůdce iPhone 16. I v jejich případě ale došlo ke zdražení, a to následovně:
|Model
|Paměťová varianta
|Dosavadní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|iPhone 17
|256 GB
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|3 000 Kč
|iPhone 17
|512 GB
|28 990 Kč
|31 990 Kč
|3 000 Kč
|iPhone 17e
|256 GB
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|3 000 Kč
|iPhone 17e
|512 GB
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|3 000 Kč
|iPhone 16
|128 GB
|20 990 Kč
|22 990 Kč
|2 000 Kč
Zdražení neuniknul ani nejdostupnější iPhone v nabídce – nově začíná na 20 tisících korunách.
iPhone Air stojí u Applu nesmyslné peníze
Apple navýšil cenu i u supertenkého iPhonu Air, a to o 2 tisíce korun u nižších paměťových variant, a 8 tisíc korun u modelu s 1TB úložištěm.
|iPhone Air
|Dosavadní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|256 GB
|29 990 Kč
|31 990 Kč
|2 000 Kč
|512 GB
|35 990 Kč
|37 990 Kč
|2 000 Kč
|1 TB
|41 990 Kč
|49 990 Kč
|8 000 Kč
Nutno ale podotknout, že zrovna iPhone Air prodává Apple velmi draze – v jiných obchodech jej běžně seženete výrazně levněji, před loňskými Vánoci jej dokonce bylo možné obstarat za necelých 20 tisíc korun.