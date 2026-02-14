Apple přestal házet klacky pod nohy: migrace z iPhonu na Android bude výrazně jednodušší

- Migrace dat z operačního systému iOS na konkurenční Android není žádný med
- Apple se nicméně rozhodl, že v rámci nové aktualizace přidá nativní nástroj přímo do nastavení
- Přesun dat opačným směrem bude brzy také mnohem jednodušší
Ačkoli v mobilním světě máme tendenci zůstávat ve svém táboře, ať už jde o iOS či Android, tu a tam se zkrátka z různých důvodů rozhodneme pro změnu. Kdo se k tomuto velkému kroku někdy odhodlal jistě potvrdí, že přesun dat z jedné platformy na druhou není žádný med a celý proces dokáže zabrat i několik hodin. Zatímco přechod z Androidu na iOS byl o poznání jednodušší, i díky oficiálnímu nástroji s názvem Přechod na iOS, opačným směrem už to tak jednoduché nebylo. Nyní se konečně Apple chytil za nos a rozhodl se „uprchlíkům“ ze své platformy neházet klacky pod nohy.
Přechod z iOS na Android je ještě jednodušší
Apple nyní vydal novou verzi iOS s označením 26.3 a server AppleInsider si povšimnul, že tato aktualizace obsahuje nástroj Přenos do Androidu přímo v nastavení. Tuto možnost najdete klepnutím na Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone > Přenos do Androidu.
Nástroj vás nejprve požádá, abyste umístili svůj iPhone vedle zařízení s Androidem. Následně budete vyzváni ke skenování QR kódu na vašem zařízení s Androidem a zadání přihlašovacích údajů k zahájení relace. Odtud vám nový nástroj umožní vybrat data, která chcete přenést. Mezi data, která lze přenést, patří fotografie, zprávy, aplikace a vaše telefonní číslo. MacRumors dodává, že můžete přenést také poznámky, hesla a živé fotografie.
Nástroj bohužel nepodporuje zdravotní data, spárovaná zařízení Bluetooth ani zaheslované položky. Některá z těchto omezení jsou pochopitelná, ale bylo by dobré, kdyby bylo možné touto metodou přenášet i data týkající se vašeho zdraví.Toto řešení však znamená, že pro přechod z iOS na Android nemusíte nutně stahovat žádné aplikace třetích stran do svého iPhonu. Ani při opačném přechodu z Androidu na iOS se již brzy nebudete muset spoléhat na aplikaci od Applu, neboť Android také připravuje nativní nástroj pro přechod k jablečné konkurenci.