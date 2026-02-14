TOPlist

Apple přestal házet klacky pod nohy: migrace z iPhonu na Android bude výrazně jednodušší

Michael Chrobok
14. 2. 19:00
Přenos dat z iOS 23 na Android – nová funkce, která se aktuálně nachází v testovací fázi
  • Migrace dat z operačního systému iOS na konkurenční Android není žádný med
  • Apple se nicméně rozhodl, že v rámci nové aktualizace přidá nativní nástroj přímo do nastavení
  • Přesun dat opačným směrem bude brzy také mnohem jednodušší

Ačkoli v mobilním světě máme tendenci zůstávat ve svém táboře, ať už jde o iOS či Android, tu a tam se zkrátka z různých důvodů rozhodneme pro změnu. Kdo se k tomuto velkému kroku někdy odhodlal jistě potvrdí, že přesun dat z jedné platformy na druhou není žádný med a celý proces dokáže zabrat i několik hodin. Zatímco přechod z Androidu na iOS byl o poznání jednodušší, i díky oficiálnímu nástroji s názvem Přechod na iOS, opačným směrem už to tak jednoduché nebylo. Nyní se konečně Apple chytil za nos a rozhodl se „uprchlíkům“ ze své platformy neházet klacky pod nohy.

Přechod z iOS na Android je ještě jednodušší

Apple nyní vydal novou verzi iOS s označením 26.3 a server AppleInsider si povšimnul, že tato aktualizace obsahuje nástroj Přenos do Androidu přímo v nastavení. Tuto možnost najdete klepnutím na Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone > Přenos do Androidu.

Nástroj vás nejprve požádá, abyste umístili svůj iPhone vedle zařízení s Androidem. Následně budete vyzváni ke skenování QR kódu na vašem zařízení s Androidem a zadání přihlašovacích údajů k zahájení relace. Odtud vám nový nástroj umožní vybrat data, která chcete přenést. Mezi data, která lze přenést, patří fotografie, zprávy, aplikace a vaše telefonní číslo. MacRumors dodává, že můžete přenést také poznámky, hesla a živé fotografie.



iPhone a nový operační systém iOS 26



Nepřehlédněte

Máte už iOS 26? Prý na něj přešlo minimum uživatelů, druhý průzkum ale tvrdí opak

Nástroj bohužel nepodporuje zdravotní data, spárovaná zařízení Bluetooth ani zaheslované položky. Některá z těchto omezení jsou pochopitelná, ale bylo by dobré, kdyby bylo možné touto metodou přenášet i data týkající se vašeho zdraví.Toto řešení však znamená, že pro přechod z iOS na Android nemusíte nutně stahovat žádné aplikace třetích stran do svého iPhonu. Ani při opačném přechodu z Androidu na iOS se již brzy nebudete muset spoléhat na aplikaci od Applu, neboť Android také připravuje nativní nástroj pro přechod k jablečné konkurenci.

