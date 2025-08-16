Apple pořádně šlápne do chytré domácnosti. V plánu je vlastní kamera i využití AI

- S chytrou domácností má Apple údajně velké plány
- Dočkat bychom se měli domácí kamery či chytrého hubu
- K představení novinek má dojít už v příštím roce
Chytrá domácnost je oblastí, kde je sice Apple přítomný, avšak oproti konkurenci poměně sporadicky. V porovnání s největšími konkurenty v podobě Googlu a Amazonu hraje gigant z Cupertina až třetí housle a zatím to nevypadalo, že by se v tomto ohledu mělo něco měnit. Ostatně i takový chytrý reproduktor HomePod, jehož dvě varianty jsou de facto jediným hardwarem spadající do segmentu chytré domácnosti (a ještě Apple TV), měly jednu dobu na mále. Jak se ale zdá, Apple rozhodně nehodlá hodit flintu do žita.
Kamera do domácnosti a chytrý hub
Podle informací agentury Bloomberg chystá Apple vlastní kameru do domácnosti ve stylu Ring od Amazonu, jenž by pochopitelně měla spolupracovat s HomeKitem. Kamera má mít baterii, jenž ji umožní až několik měsíců napájení nezávislé na připojení do zásuvky, což rozhodně přijde vhod. „Zařízení je vybaveno funkcí rozpoznávání obličeje a infračervenými senzory, které určují, kdo je v místnosti. Apple věří, že uživatelé umístí kamery po celé domácnosti, aby jim pomohly s automatizací. To by mohlo znamenat zhasínání světel, když někdo opustí místnost, nebo automatické přehrávání hudby, kterou má rád určitý člen rodiny,“ píše Bloomberg.
Apple pracuje na několika typech kamer a produktů pro zabezpečení domácnosti, včetně zvonku, který k odemykání dveří využívá rozpoznávání obličeje. Apple se snaží prosadit na trhu s produkty pro inteligentní domácnost a konkurovat značce Ring od Amazonu a značce Nest spadající pod Google. To ale není všechno – Apple má už delší dobu údajně v plánu i nový hub do domácnosti, jenž má disponovat 7″ displejem a reproduktorem. Mark Gurman z Bloombergu jej popisuje jako čtverec s tenkými černými či bílými rámečky, zakulacenými rohy a základnou ve tvaru polokoule.
Přední kamera má snímat obličej osoby, která se k ní blíží, a na základě toho poskytovat obsah a funkce specifické pro každého uživatele. Na aplikace třetích stran můžeme kvůli absenci App Store zapomenout, ale v zařízení budou fungovat aplikace od Applu, jako je Kalendář, Fotoaparát, Hudba, Připomínky a Poznámky. Apple očekává, že uživatelé budou chytrý domácí hub ovládat hlasovými příkazy, ačkoli má dotykový displej. Hub má mít vlastní operační systém, widgety pro aplikace od Applu a k dispozici má mít také hlasovou asistentku Siri.
Velké plány Applu s AI…
Právě ta má být ústředním prvkem tohoto centra a Apple pracuje na její nové verzi, která bude využívat velké jazykové modely, jinými slovy umělou inteligenci. Apple chce, aby Siri dokázala zahrnout osobní údaje a poskytla tak uživatelům komplexnější zážitek. Apple by mohl být připraven spustit AI Siri již na jaře příštího roku, přičemž vizuálně přepracovaná verze Siri pro iPhony a iPady by mohla přijít také někdy v roce 2026. Apple testuje verzi AI Siri, která je poháněna jeho vlastními interními LLM, ale současně pracuje i na verzi, která využívá externí technologie od společností jako OpenAI a Anthropic.
Apple zatím neučinil konečné rozhodnutí, který model bude používat. Chytrý hub do domácnosti by měl Apple údajně představit někdy v polovině roku 2026, přičemž v příštím roce se také očekává představení domácí kamery. Vzhledem k tomu, že Apple plány na obohacení své chytré domácnosti již několikrát odložil, není jisté, zda se jich příští rok dočkáme.