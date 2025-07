Apple políbil prsten EU, žádné další pokuty se na něj už nechystají

Úprava pravidel App Store, která požadovala Evropská komise, definitivně vstoupila v platnost

Vývojáři tak mají na výběr, jaké funkce a s tím související poplatky budou platit

Apple se změnami nesouhlasí

Evropská unie a Apple jsou v poslední době „na kordy“. Zatímco Unii se nelíbí, že Apple údajně omezuje konkurenci, gigant z Cupertina se brání a hájí svůj přístup s tím, že jej dělá ve prospěch uživatelů. Jak to ale vypadá, spory jsou již zažehnány. Apple změnil nastavení poplatků v App Storu, čímž vyhověl požadavkům Evropské komise. Vývojáři nyní mohou zákazníky směrovat na možnosti nákupu mimo App Store a dokonce přijímat platby za digitální zboží ve svých aplikacích pomocí platebních možností třetích stran.

Evropská komise si prosadila svou

Na žádost Evropské komise Apple rozdělil své služby v rámci App Store tak, aby vývojáři nemuseli využívat některé funkce a platit tak nižší poplatky. Nyní existují dvě úrovně, za které mohou vývojáři platit. Ta levnější nezahrnuje hodnocení a recenze, prezentaci a marketing v App Store, návrhy ve vyhledávání, automatické aktualizace aplikací a automatické stahování aplikací z různých zařízení. Dražší varianta zahrnuje všechny současné funkce a vlastnosti obchodu App Store. Pokud jde o ceny, levnější varianta vývojáře vyjde na 5 procent ze zisku konkrétní aplikace, zatímco plnohodnotná varianta bude vývojáře stát 13 procent.

Apple si také účtuje dvouprocentní úvodní poplatek a pětiprocentní poplatek označený jako Core Technology Commission. Ten nahrazuje podobný poplatek, který vývojářům účtoval 0,50 eura (zhruba 12 korun) za každou instalaci aplikace po jednom milionu instalací ročně a který vzbuzoval značné kontroverze. Pokud by Apple nezměnil strukturu poplatků a pravidla pro App Store v EU, mohla by každý den dostat pokutu až do výše pěti procent svých průměrných denních celosvětových příjmů (přibližně 50 milionů eur či 1,2 miliardy korun).

Očekává se, že Evropská komise oficiálně přijme novinky App Store během následujících týdnů, nicméně časový harmonogram se může změnit. Apple již dostal pokutu 500 milionů eur (cca 12,2 miliard korun) za údajné porušení zákona o digitálních trzích, avšak v tomto případě podal odvolání. Applu se nicméně nelíbí jak pokuta, tak nová pravidla, která si Evropská komise prosadila.

