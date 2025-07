Apple nad umělou inteligencí nezlomil hůl, chce s ní nahradit své zaměstnance

Apple chce implementovat do aplikace technické podpory funkci využívající umělou inteligenci

Ta by měla rozšířit možnosti uživatelů při řešení problémů s produkty a službami Applu

Společnost je s jejím zaváděním ale opatrná, přičemž ze začátku má jít o dobrovolnou alternativu

Technologický gigant Apple na tom není s umělou inteligencí zrovna dvakrát dobře. Oproti konkurenci výrazně zaostává a i když se snaží rozjetý vlak dohnat, zatím se mu to příliš nedaří. To ovšem neznamená, že by to s implementací AI vzdal, právě naopak. Podle informací serveru MacRumors ji chce využít přímo v rámci svých interních procesů, aby tím pomohl zlepšit uživatelský zážitek. A tím také dost možná připravil o práci některé ze svých zaměstnanců.

Chytrý asistent bude radit uživatelům s Apple produtky

Apple totiž podle střípků kódu vyvíjí nástroj s názvem Support Assistant, který by se měl objevit v rámci aplikace Podpora Apple. Skrze tento nástroj by uživatelé mohli při řešení svých problémů interagovat s umělou inteligencí, jenž by jim pomáhala řešit jejich problémy. V současné době totiž komunikaci obstarávají proškolení zaměstnanci a i když je jejich role v mnohých ohledech nezastupitelná, přeci jen nasazení umělé inteligence by pomohlo vyřešit řadu problémů ještě dříve, než by se dotaz dostal k živému člověku.

Gigant z Cupertina nicméně podle všeho nebude uživatele nutit, aby své problémy řešili s chatbotem ve stylu ChatGPT dříve, než se dostanou k proškolenému pracovníkovi, nicméně bude se jednat o jednu z možností. Přeci jen někteří lidé preferují možnost vyřešit své problémy i jinak, než konzultací s člověkem. Přímo v kódu aplikace Apple zmiňuje, že funkce Support Assistant využívá generativní modely a zároveň varuje, že může občas poskytnout nepřesné, zavádějící, nekompletní či urážlivé odpovědi a také že se nejedná o náhradu za profesionální poradenství.

Prozatím není jasné, o jaké generativní modely se bude jednat, nicméně Apple zmiňuje, že na funkci Support Assistant pracuje ve spolupráci s partnery, tudíž není vyloučeno, že půjde přímo o ChatGPT. Otázkou také zůstává, kdy se Apple odhodlá novou funkci v rámci podpory zpřístupnit veřejnosti, ovšem je více než jasné, že je v tomto ohledu velmi opatrný. Na druhou stranu Apple tento trend nemůže ignorovat, neboť do budoucna by mu mohl přinést značné úspory, především s ohledem na počet zaměstnanců v oddělení technické podpory.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.