Apple Mapy dostanou v iOS 18 velké vylepšení. Budete je konečně používat?

Apple nabídne uživatelům jeho map možnost navrhování vlastních tras

Z hodinek Apple Watch také přenese do iOS a macOS topografické rozhraní map

Apple Mapy v Evropě, zejména pak v Česku čelí kritice za to, kolik funkcí postrádají oproti konkurenci od Googlu. Na obzoru se však vyjímají dvě nové funkce, které mají do aplikace dorazit s příchodem nové aktualizace iOS 18. Únik obou novinek zviditelnil server MacRumors, který má přístup do kódu dosud nepředstaveného iOS 18.

Novinky pro Apple Mapy

Obě nové funkce mají vylepšovat uživatelský zážitek při turistice v terénu, tedy v přírodě, mimo městskou zástavbu. Ta první je již v současnosti dobře známá uživatelům hodinek Apple Watch s watchOS 10 a jsou jí topografické mapy. Ty kromě polohy vyobrazují i vrstevnice a výškopis jednotlivých bodů na mapě, takže člověk jednoduše ví, kde a jak vysoko se nachází.

Možnost přepnout na topografické mapy by se mohla s novými verzemi operačních systémů objevit jak v iOS, tak pochopitelně i v iPadOS, ale také macOS. Uživatelé by díky tomu s předstihem mohli lépe plánovat své trasy a v terénu by pak dokázali přesněji zjistit, kde se nachází.

Druhou novinkou je možnost vytvářet v Apple Mapách vlastní trasy. Podle zdroje by Apple měl uživatelům umožnit vytvářet vlastní trasy, což by mohl být významný pokrok oproti předvoleným možnostem ze současných map.

Google to má již dávno…

Obě údajné nové funkce pro Apple Mapy by měl výrobce představit na konferenci WWDC24, která se bude odehrávat 10. června. Apple zde vystoupí s premiérou nejen iOS 18, ale také watchOS 11, macOS 15 nebo visionOS 2.

Odpůrci Apple Map ale i tak budou mít dobrý důvod k ostré kritice. Funkci topografických map totiž Mapy Google a Google Earth umí již od roku 2019, plánování a budování vlastních tras zase od roku 2021. Apple tedy v tomto ohledu jen dohání konkurenci, která je daleko před ním.