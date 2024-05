Apple má v Evropě tajnou laboratoř. Z Googlu sem přetahuje jednoho AI experta za druhým

Apple má prý v Evropě tajnou laboratoř na vývoj umělé inteligence

V posledních do ní měl také přetáhnout desítky vysoce postavených AI expertů z Googlu

Apple tak zřejmě nechce nic podcenit a chce vyrukovat se spolehlivou AI

Apple prý založil v Curychu tajné výzkumné středisko pro umělou inteligenci s názvem Vision Lab, kde vyvíjí špičkové technologie umělé inteligence. Apple Vision Lab by měl údajně pracovat na produktech založených na generativní umělé inteligenci, které by mohly konkurovat hlavním sokům Applu, jmenovitě tedy Googlu a Microsoftu.

Technologický gigant z Cupertina podle zdrojů Financial Times aktivně nabírá špičkové odborníky na umělou inteligenci a nejvíc prý loví ve vodách Googlu, odkud se mu mělo podařit přetáhnout už celou škálu expertů.

Agresivní nábor prý nese své ovoce – od orku 2018 se mělo Applu podařit přilákat nejméně 36 odborníků na umělou inteligenci z Googlu a to včetně vysoce postavených osobností. Těmi jsou například John Giannandrea, bývalý šéf Google Brain, a Samy Bengio, přední vědec v oblasti AI.

Nepodcenit přípravy

Nová tajná laboratoř se má nacházet na dvou separátních místech v Curychu, kde Apple rozšiřuje svůj tým zaměřený na generativní AI. Curych navíc není jediným místem, kde má Apple své AI odborníky, ostatně je to skoro každou chvílí, kdy se dozvídáme o nějaké akvizici startupu zaměřeného na umělou inteligenci, který nakonec skončí právě pod křídly Applu.

Celkem Apple koupil už něco kolem dvaceti AI startupů a své přípravy tak nepodceňuje. Svého vlastního AI chatbota sice zatím pořád nemá a čistě na oko tak za Googlem, OpenAI či Microsoftem minimálně z uživatelského pohledu zaostává, ale to se letos nejspíš změní.

Hlavně nepokazit začátek

Rozvážné tempo se Applu možná vyplatí, neboť se proslýchá, že by měla jeho připravovaná AI dbát především na kvalitu a legální stránku věci, což se o některých jiných chatbotech říct rozhodně nedá. Halucinace jsou běžné, Bing AI byl ze začátku stejně působivý jako k smíchu a nedávno měl Google svoji vlastní kauzičku s generováním obrázků černých nacistů. A dá se předpokládat, že takovýmhle faux pas se chce Apple za každou cenu vyhnout, nemluvě o řadě významných žalob, se kterými se musí OpenAI a další nějak popasovat.

Apple se tak očividně snaží nepokazit začátek a vstoupit do bouřlivých vod generativní AI sebejistě a tak, aby to bylo konzistentní s dlouhodobým přístupem firmy. Tedy nebýt za každou cenu první, ale být spolehlivý, kvalitní a respektující soukromí víc, než leckterý jiný konkurent. Jak se to Applu podaří uvidíme opravdu snad ještě letos.