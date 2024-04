Umělá inteligence od Applu je možná jediná, která byla trénována legálně a eticky

Apple se prý snaží svoji blížící se AI trénovat například na licencovaných zpravodajských článcích

Ostatní technologičtí giganti trénovali nejspíš diskutabilně a teď se potýkají s žalobami

Bude ale etická AI Applu držet krok s ostatními modely?

Apple se údajně chystá odhalit svůj přístup ke generativní umělé inteligenci během nadcházející konference Worldwide Developers Conference (WWDC), která začíná 10. června.

Legální Ajax?

Model společnosti, interně známý jako Ajax, by měl být prý vyvinut s velkým důrazem na etické metody strojového učení, včetně zajištění licencí na veškerý obsah používaný v jejích systémech AI. Tato strategie, pokud se tedy ukáže jako pravdivá, by nejen podtrhovala závazek Applu k dodržování autorských práv, ale také by ho odlišovala. V AI branži je totiž u těch největších hráčů de facto standardem přinejlepším diskutabilní sběr dat všemožného druhu, a to údajně i ze zdrojů, ze kterých si firmy jako třeba Open AI, Microsoft, nebo třeba Google, data brát neměli.

Přístup Applu by měl podle zdrojů Apple Insider zahrnovat smlouvy s vydavateli zpravodajského obsahu, kteří by tak Applu poskytyli práva na legální používání jejich obsahu. Zprávy z konce roku 2023 uvádějí, že Apple uzavřel dohody v hodnotě přibližně 50 milionů dolarů s vydavateli, jako jsou Conde Nast a NBC News.

Bude to stačit?

Tato proaktivní licenční strategie naznačuje, že by Ajax mohl být vybaven solidní porcí legálně získaných dat, což zvyšuje možnosti učení modelu a zároveň dodržuje autorská práva. Otázkou ovšem je, zda to bude stačit a zda bude „legální“ AI od Applu schopná držet krok s ostatními modely, které na právní stránku třeba zase tolik nehledí.

Interně vyvinutý Ajax funguje prý nezávisle na internetu pro základní analýzu textu, což výrazně omezuje potenciální rizika porušení autorských práv. Na druhou stranu nevíme jak se Ajax zachová, když po něm budeme chtít manipulovat s autorsky chráněným obsahem v offline režimu. Pozná to i bez připojení k internetu a odmítne úkon provést, nebo to právě kvůli offline režimu provede? Zatím je kolem případného budoucího modelu Applu přirozeně mnohem víc otázek, než odpovědí.

Právní patálie ostatních

Zatímco tak Apple údajně podniká velké kroky k zabezpečení svých technologií umělé inteligence, technologický průmysl jako celek se soustavně potýká s právními důsledky spojenými s generativní umělou inteligencí. Několik velkých soudních procesů upozornilo na rizika spojená s používáním materiálů chráněných autorskými právy bez řádného povolení. Žádný z těch největších zatím ale ještě neskončil, a tak nezbývá než počkat.

Koncem loňského roku zažaloval deník The New York Times společnosti OpenAI a Microsoft za to, že údajně trénovaly své modely umělé inteligence pomocí milionů nelicencovaných článků. Tato žaloba představuje rostoucí trend právních problémů, kterým čelí společnosti jako OpenAI, kterou v září 2023 zažalovali také autoři George R. R. Martin a další kvůli podobným problémům s autorskými právy. Máslo na hlavně má i Amazon, který byl taky nedávno zapleten do dalšího případu s obviněním, že povzbuzoval své zaměstnance k porušování pravidel autorského práva, aby si udržel konkurenceschopnost.

Naproti tomu údajné snahy Applu o promyšlený a zákonný přístup k výcviku umělé inteligence představuje v tomto odvětví zajímavý způsob jak vyhnout se právním nástrahám, se kterými se teď potýkají jiní technologičtí giganti.