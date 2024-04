Apple končí s FineWoven kryty. Vrátí se zpátky k opravdové kůži?

Apple vloni na podzim představil nové iPhony 15 a zapřisáhl se, že v rámci své zelené rétoriky přestane vyrábět a nabízet příslušenství z hovězí kůže. Namísto toho vyvinul syntetický materiál FineWoven, který nasadil jak na pouzdra pro iPhony, tak na řemínky pro Apple Watch a další výrobky. Bohužel pro něj, velké popularity se tento materiál nedočkal.

Apple razí filozofii maximální ekologické zodpovědnosti, proto vloni přestal nabízet kožené výrobky – a to jak svoje, tak partnerů. Místo toho použil zbrusu nový materiál jménem FineWoven. Jde vlastně o umělé vlákno z mikrokepru, jenž je speciálně upraven tak, aby na omak působil jako alcantara nebo semiš.

„Materiál FineWoven je navržený s ohledem na planetu – z více než 68 % je vyrobený z recyklovaného postpotřebního materiálu. Ve srovnání s kůží tak vzniká výrazně méně uhlíkových emisí,“ stojí na oficiálním e-shopu.

Mines even worse! It's literally peeling 🤢 only had it since October! pic.twitter.com/NjzedaOeyH

Na dotek jde o velmi sympatický materiál, výrobce ale, zdá se, moc neověřil jeho odolnost v čase. V únoru přinesla americká novinářka Joanna Stern poměrně rozsáhlou studii o tom, jak se „běžné opotřebení“ projevuje na 5 měsíců starém pouzdru z materiálu FineWoven. Odolnost je velmi slabá a materiál velmi rychle degraduje.

Apple se zřejmě rozhodl u příští generace iPhonů (a dalších produktů) zvolit příslušenství z jiného ekologického materiálu. Informaci přinesl leaker Kosutami, který rovněž jako první informoval před rokem o tom, že výrobce iPhonů opustí kůži a vrhne se po „zvláštním materiálu podobném alcantaře“.

FineWoven has gone.

Since its durability were bad.

All the production line was stopped and removed.

Apple would move to another material—Again, not the leather.

So see ya'll in leather hell.

(Recycling Company) pic.twitter.com/KVaBZC6z6S

— Kosutami (@Kosutami_Ito) April 21, 2024