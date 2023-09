Apple zřejmě definitivně končí s kůží. Nahradí ji tímto materiálem

Apple nejspíše přestane vyrábět kožená pouzdra

Jejich alternativa pravděpodobně nebude z veganské kůže, ale z prémiové látky

Ze stejného materiálu by měly být i nové řemínky pro Apple Watch Series 9

Kožené pouzdro patřilo dlouhá léta k prémiovému segmentu příslušenství, která Apple svým zákazníkům nabízel. S rostoucím tlakem na udržitelnost ovšem také exkluzivní materiál, jakým kůže v oblasti mobilního příslušenství bezesporu je, bude muset nejspíše ustoupit nárokům moderní doby. Otázkou ovšem bylo, jaký materiál pro své prémiové kryty firma z Cupertina zvolí. Dlouho se spekulovalo o veganské alternativě, nicméně podle leakera s přezdívkou Kosutami se Apple rozhodne pro zcela jiný materiál, se kterým má nicméně bohaté zkušenosti.

Kůži nahradí prémiová látka

Podle japonského sběratele půjde o látkovou alternativu, kterou Apple nejspíše bude označovat jako FineWoven. Látku již firma používá u svých řemínků pro Apple Watch, kde patří mezi velmi populární kusy příslušenství, a není tedy vyloučeno, že by si oblibu mohla získat také v případě chytrých telefonů. Konkrétně by Apple měl zadní stranu silikonového pouzdra osadit barevnou látkou, přičemž hrany pouzdra by měly zůstat silikonové pro lepší úchop.

Odvázat by se společnost měla také s barevnými kombinacemi, kterých by podle spekulací mělo být rovnou deset. Silikonový materiál by poté měl být ve stejné barvě jako látka, avšak nejspíše bude o něco málo tmavší. Samozřejmostí bude také podpora pro MagSafe příslušenství. Z barev se fanoušci mohou těšit jak na tmavé v podobě černé, zelené nebo fialové, světlejší barvy bude reprezentovat kupříkladu růžová, žlutá nebo oranžová.

Kosutami rovněž tvrdí, že Apple chystá i nové řemínky pro Apple Watch, které by měly být vyrobeny ze stejné látky a pro zapínaní bude využita magnetická přezka. Ty by měly jít do prodeje za stejnou cenu jako pletený navlékací řemínek, která je v Česku stanovena na 2 990 Kč. Jestli se Apple skutečně rozhodne nahradit svá kožená pouzdra novou látkovou alternativou, se dozvíme už 12. září, kdy se koná tisková konference u příležitosti představení nových iPhonů 15.