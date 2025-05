Apple, Facebook, Google a další. 184 milionů uživatelských hesel bylo odhaleno

Bezpečnostní expert Jeremiah Fowler odhalil se svým týmem nijak zvlášť nestřežený seznam přihlašovacích údajů a hesel k službám Applu, Meta, Googlu, Amazonu a dalších. Co je zarážející, že seznam skýtá víc jak 184 milionů klíčových údajů, přitom byl uložen na nijak nechráněný archiv a samotné údaje byly skladovány bez zjevného šifrování.

Na svém blogu Fowler potvrdil, že objevil nestřeženou databázi hesel a přihlašovacích údajů, která konkrétně obsahuje 184 162 718 přístupů a celý balíček zabírá 47,42 GB. Okamžitě po svém nálezu experti z Fowlerova týmu nahlásili problematickou databázi hostingovému providerovi. Není však jasné, jak dlouho bylo všech 184 milionů přístupů takto odhaleno – a kyberútočníkům tedy snadno k dispozici.

Infostealer Malware Data Breach Exposed 184M logins and passwords from all around the world including .Gov, .Edu, banks, social media and more. This database was a cyber crime gold mine and publicly exposed. https://t.co/txyna9KrqU

— Jeremiah Fowler Security Researcher (@yoda69) May 22, 2025