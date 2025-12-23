Apple dostal v Evropě opět přes prsty. Italům musí zaplatit 2,3 miliardy

- Apple umožňuje zákazníkům zakázat sledování napříč aplikacemi a webovými stránkami
- Podle regionální evropských regulátorů tím však narušuje volný trh a zvýhodňuje sám sebe nad třetí strany
- Italský úřad AGCM mu vyměřil pokutu ve výši 98 milionů eur (2,3 miliardy korun)
Italský antimonopolní úřad (AGCM) patří k těm nejpřísnějším v celé Evropské unii (EU). Ve své pondělní zprávě úřad potvrdil pokutu ve výši skoro 98 milionů eur pro společnost Apple za dlouhotrvající narušování volného trhu. Předmětem pokuty je sledování aktivit napříč aplikacemi, respektive možnost toto sledování deaktivovat. Co se jeví jako prozákaznický krok, vnímá italský regulátor – a nejen on – jako zneužívání dominance.
Apple dostal v Itálii obří pokutu
Problém spočívá v politice tzv. App Tracking Transparency, tedy možnosti deaktivovat sledování aktivit napříč aplikacemi a webovými stránkami, kterou Apple zavádí jako ochranu soukromí uživatelů. Podle AGCM však znevýhodňuje vývojáře třetích stran tím, že jim omezuje sběr dat pro personalizovanou reklamu. Apple podle regulátora jednostranně prosazoval podmínky, které chrání jeho vlastní služby na úkor konkurence v oblasti mobilní reklamy.
Poprvé italský regulátor upozornil Apple na podezření z protisoutěžního jednání v roce 2021, když došlo k zavedení App Tracking Transparency do produktů napříč ekosystémem. Americká firma však dlouhodobě nereaguje na snahu regulátorů tuto funkci přepracovat, proto byla Applu vyměřena pokuta ve výši 98 635 416 eur (asi 2,39 miliardy korun). Dlužno podotknout, že volitelné sledování napříč aplikacemi a webem vnímá problematicky i Evropská komise.
Odvolání a zdůraznění soukromí uživatelů
„Apple mohl dosáhnout stejné úrovně ochrany soukromí svých uživatelů pomocí prostředků, které by méně omezovaly hospodářskou soutěž. Tím by se zabránilo jednostrannému ukládání dodatečných břemen vývojářům třetích stran, a tím by se předešlo výše zmíněným dvojím žádostem o souhlas pro reklamní účely,“ stojí ve vyjádření AGCM. Úřad též zjistil, že Apple si tímto sledováním zajišťuje finanční výhodu na úkor třetích stran, čímž zabraňuje férovému a tržnímu prostředí.
Sám Apple se k situaci vyjádřil jen krátce, uvedl, že proti trestu se plánuje odvolat, navíc vyzdvihuje, že zavedení této funkce má klíčový dopad na soukromí uživatelů. Je však pravděpodobné, že podobnou pokutu Applu vypočítají i regionální regulátoři v Polsku, Francii nebo Německu.