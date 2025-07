Apple dostal stopku. Rozhraní CarPlay Ultra odmítlo využívat i BMW

Apple to s nasazením CarPlay Ultra nemá s automobilkami jednoduché

Systém je aktuálně k dispozici jen ve vozidlech Aston Martinu, ostatní značky jsou zdrženlivé

Nyní ze spolupráce vycouvala bavorská automobilka BMW

Měl to být jednoduchý a snadno použitelný systém pro moderní automobily, který by automobilkám odlehčil od jedné velké starosti. Namísto toho to vypadá, že o ni takřka nikdo nestojí. Řeč je o systému CarPlay Ultra, který v letošním roce představila společnost Apple. Systém navazuje na základní CarPlay, přičemž na rozdíl od něj nefunguje jen jako vrstva v rámci infotainmentu od konkrétní automobilky, ale jako plnohodnotný systém, jenž má pod palcem všechny funkce automobilu. Právě v softwaru nejsou výrobci vozidel příliš kovaní a než software z jejich dílny dostane do konkrétních vozidel, je nezřídka kdy pomalý a zastaralý.

BMW ve vztahu k Applu zařadilo zpátečku

Právě s tím měl CarPlay Ultra pomoci tím, že přenechá software odborníkům, zatímco automobilky se budou moci soustředit na to nejdůležitější, tedy výrobu „hardwaru“. Z ušlechtilého plánu se ale pomalu stávají trosky. S čím Apple patrně příliš nepočítal je konzervativní prostředí automobilového průmyslu, které si nerado nechává sahat do svých produktů a pokud mají možnost si něco udělat sami, raději sáhnou po této variantě a to i v případě, že výsledek bude o poznání horší. Jinými slovy nejedna automobilka se nerada vzdává kontroly nad svým produktem, i když to pro ni znamená, že zákazníkům nabídne horší řešení.

Apple při představení CarPlay Ultra sliboval spolupráci s řadou automobilek, avšak v současné době došlo k nasazení tohoto systému pouze u luxusní značky Aston Martin. Přislíbena byla i spolupráce s jihokorejským gigantem Hyundai, který měl systém nasadit nejen ve svých vozech, ale také ve značkách Kia či Genesis. V Soulu se ale evidentně řídí úslovím „slibem nezarmoutíš“ a prozatím to nevypadá, že by se do implementace gigant z korejského poloostrova nějak zvlášť hrnul. Svůj záměr implementovat CarPlay Ultra přislíbili také například Porsche, Ford, Honda, Nissan či Land Rover, avšak ani oni jej ještě v praxi nenasadili.

Namísto toho se množí seznam automobilek, které dávají Applu „košem“. Už dříve se negativně k systému od Applu vyjádřili například Mercedes-Benz, Volvo, Polestar a Renault, což nejsou žádné neznámé značky. Nyní se k nim oficiálně přidalo také BMW, jenž dříve bylo spolupráci s Applem nakloněno, avšak nyní se raději bude soustředit na rozvoj vlastního systému iDrive X, které je součástí nového směru značky s názvem Neue Klasse.

