Apple Confetti? Tajemná aplikace na pozvánky dorazí již tento týden

Apple by měl co nevidět spustit novou službu. Dle dostupných informací, kterých není mnoho, má jít o službu zaměřenou na pozvánky. Ať už firemní, eventové, tak i osobní, například narozeninové nebo svatební. Aplikace s prozatímním pracovním označením „Confetti“ by mohla být spuštěna již tento týden. Informoval o tom novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Gurman informoval o připravované aplikaci ve svém newsletteru Power On. Podle něj je nová služba na pozvánky již obsažena v aktualizaci iOS 18.3, která vyšla v pondělí, a pouze se čeká, až ji Apple zpřístupní uživatelům. Confetti, jak zní současný pracovní název, má být propojena s cloudovou službou iCloud a umožňovat vytvářet pozvánky pro stovky lidí, přehledně zobrazovat přijatá a odmítnutá pozvání a podobně.

I expect the PowerBeats Pro 2 to launch on Feb 11 and Apple to roll out a new iCloud based invites/events service codenamed Confetti as early as this week https://t.co/asJV6IsonB

— Mark Gurman (@markgurman) February 2, 2025