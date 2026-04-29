Apple chystá „Ultra podzim“. První ohebný iPhone prý doprovodí prémiový MacBook

- Letošní jablečný podzim se údajně ponese ve znamení Ultra
- Kromě ohebného iPhonu Ultra se máme dočkat i MacBooku Ultra
- Apple také zvažuje širší využívání jména Neo
Apple letos na podzim představí svůj první ohebný telefon, který podle většiny internetových informátorů ponese označení iPhone Ultra. Označení Ultra ve světě mobilních zařízení obvykle znamená absolutní špičku – konkurenční výrobci takto označují své nejvybavenější telefony, Apple pak tento přídomek použil u svých nejvýkonnějších počítačových procesorů a outdoorové varianty Apple Watch. Brzy bychom se mohli od firmy z Cupertina dočkat dalšího produktu s tímto označením.
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iPhone Ultra: první jablečná skládačka
Apple údajně chystá „Ultra podzim“. Na tradiční zářijové keynote má být představen ohebný smartphone iPhone Ultra, který bude konkurovat knížkovým skládačkám od Samsungu a dalších výrobců. I když naše interní zdroje označení iPhone Ultra rozporují, zdroje blízké serveru MacWorld toto jméno berou jako hotovou věc. Na rozdíl od podzimních iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max nemá mít ohebný iPhone v názvu číslovku – Apple tak zopakuje scénář z loňského roku, kdy představil supertenký iPhone Air.
Apple by rád dostal iPhone Ultra na pulty obchodů ve stejném termínu jako konvenční iPhony, avšak kvůli složitější výrobě se může stát, že je uvede později a v omezeném množství.
MacBook Ultra v přípravě?
Druhým „Ultra“ produktem, o kterém se spekuluje, je chystaný MacBook s OLED displejem. Podle serveru MacWorld tento počítač ponese označení MacBook Ultra, jelikož bude stát ještě výš než současná modelová řada MacBook Pro. Notebooky MacBook Pro tak možná už ke konci letošního roku ztratí punc nejvybavenějších přenosných počítačů a stanou se volbou pro středně náročné zákazníky, pro které je MacBook Air slabý a MacBook Ultra zase příliš drahý.
Co všechno bude mít MacBook Ultra oproti MacBookům Pro navíc, je zatím ve hvězdách. V současnosti se spekuluje pouze o OLED displeji a „zcela nové sadě funkcí“, kterou však zatím nikdo nespecifikoval. V minulých dnech se nicméně objevila patentová přihláška Applu, která odhaluje počítač umožňující přenesení dotykové obrazovky na zadní stranu víka.
Zda se má displej otáčet, nebo zcela odnímat, patent neprozrazuje. Naopak ještě ukazuje další obrázky, podle kterých by měl tento počítač disponovat odnímatelnou kamerou.
iPad Neo?
A když už spekulujeme o názvech budoucích jablečných produktů, nemůžeme nezmínit spekulaci o možném přejmenování základního iPadu. Podle reportu serveru 9to5mac by se mohl příští základní iPad jmenovat iPad Neo.
Apple by tak mohl podruhé využít příponu, kterou známe ze základního jablečného notebooku MacBook Neo. Ten se stal díky velmi dostupné ceně doslova hitem, je tedy možné, že slávu jeho jména Apple využije i u dalších produktů.
Je však nutné podotknout, že ve všech třech případech se jedná o čisté spekulace, které se nakonec nemusí vyplnit.
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