Apple chystá u hodinek Watch SE 3 překvapení. Dočkáme se většího displeje?

Apple Watch SE 3 by neměly být pouze kosmetickým upgradem

Podle známého analytika nabídnou větší úhlopříčky displeje

Ve hře je také varianta, že design nebude vycházet ze stávajících modelů

Chytré hodinky Apple Watch patří mezi nejprodávanější hodinky na světě. Ostatně není se co divit, přesnost jejich měření a chytré funkce z nich dělají ideálního parťáka nejen do města, ale také na sport. Ne všichni ale touží po prémiových funkcích či dokonce po odolnosti a výdrži, jakou nabízí model Ultra, a namísto toho by raději uvítali nižší cenu. Právě pro tyto zákazníky má Apple ve svém portfoliu model s označením SE, který by se již brzy měl dočkat svého nástupce.

Větší displej v menším těle?

Podle známého analytika Rosse Younga nás chystá v případě nové generace hodinek Apple Watch gigant z Cupertina překvapit. Young uvádí, že nové Apple Watch SE 3 budou k dispozici s 1,6″ a 1,8″ displejem, což je oproti současným modelům mírné vylepšení. Hodinky Apple Watch SE 2 jsou k dispozici ve velikostech 40 a 44 mm, přičemž Apple by mohl u těchto velikostí zůstat i u nacházející generace.

Apple Watch SE historicky vycházejí ze stávajících modelů Apple Watch, přičemž současná generace je založena na Apple Watch Series 6. Kalifornská společnost by mohla i další model založit na vzhledu Series 6, avšak v rukávu má i další varianty. Pokud by chtěl skutečně zvětšit displej, je ve hře varianta, že by se designem inspiroval u modelů Series 7, které nabízí velikosti 41 a 45 milimetrů, případně pak může od této filosofie opustit (podobně jako u řady iPhone SE, kterou nahradil model 16e) a představit zcela nový design.

Již dříve se objevily spekulace, že Apple pracuje na hodinkách Watch SE s tvrdým plastovým pouzdrem v různých výrazných barvách, i když není jasné, zda Apple tuto myšlenku dotáhl do konce. Pokud by se Apple skutečně rozhodl pro jiný design modelu Watch SE, který by nenavazoval na již existující hodinky, je možné, že by Apple Watch SE mohly mít 1,6″ a 1,8″ panely v menším, zeštíhleném pouzdru, které by se blížilo 38mm a 42mm velikostem. Vzhledem k tomu, že jednou z cílových skupin modelu SE jsou i děti, dával by příklon k menším rozměrům smysl, nicméně s čím nakonec Apple přijde se budeme muset nechat překvapit.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.