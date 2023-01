Apple bude mít nová sluchátka. Jedna budou extra drahá a jedna naopak „levná“

Apple se chystá příští rok představit nová bezdrátová sluchátka

Půjde o nástupce AirPods Max a pak také speciální model s cenou pod 3 tisíce Kč

Během posledních týdnů nezávisle na sobě potvrdili tipéři Ming-Chi Kuo a Jeff Pu, že Apple chystá nová sluchátka. Má jít o high-end a naopak low-end model, tedy zařízení na zcela opačných koncích spektra.

Šetřivé fanoušky Applu jistě zaujme spekulace ohledně tzv. AirPods Lite (nepotvrzený název), tedy levnější alternativy ke klasickým AirPodům z předloňského roku. Není zcela jasné, jaká omezení co do výbavy lacinější pecky přinesou, důležitá ale bude hlavně cena. Ta má činit 99 dolarů, tedy asi 2 700 Kč včetně DPH podle aktuálního kurzu. A to je velký rozdíl, vždyť AirPods 3. generace stojí oficiálně 5 490 Kč i s daní, tedy víc jak dvakrát tolik.

Pro změnu náročnější klientelu by mohla potěšit spekulace týkající se 2. generace náhlavních sluchátek AirPods Max. Ani zde není dostatek informací o výbavě, dokonce ani o ceně. Rozhodně to ale nebude žádná láce, vždyť původní AirPods Max stála 16 490 Kč včetně DPH.

Oba zmínění insideři věří, že premiéra dvojice zmíněných produktů se uskuteční až v příštím roce 2024, ne-li rovnou o rok později. Vloni totiž Apple uvedl na trh 2. generaci AirPods Pro a o rok dříve zatím poslední 3. generaci standardních AirPodů.