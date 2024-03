Apple aktivně připravuje MacBook s ohebným displejem. Kdy se ho dočkáme?

Apple údajně plánuje vyrobit své první ohebné zařízení

Nepůjde nicméně o telefon, ale rovnou o notebook

Známý analytik tvrdí, že se dočkáme nejdříve za tři roky

Ohebná zařízení jsou v současné době v kurzu, přičemž nejaktivnějším výrobcem je v tomto ohledu Samsung. Na co ale řada uživatelů čeká, je první ohebné zařízení od Applu, kterého jsme se doposud ještě nedočkali. Zatímco v případě chytrých telefonů se gigant z Cupertina na skládačku evidentně příliš necítí, neznamená to, že by na snahu vyrobit zařízení s ohebným displejem zcela rezignoval, alespoň podle známého analytika Ming-Chi Kua.

Ohebný MacBook už za tři roky

Dle Kua Apple aktivně připravuje přístroj s flexibilním panelem, nicméně nebude se jednat o iPhone, ale o MacBook. Na toto téma se již v minulosti vyrojilo hned několik spekulací a nyní to vypadá, že Apple má skutečně v plánu si kategorii ohebných zařízení nejprve otestovat na počítači. Pokud jste ale už začali počítat peníze na případný nákup, má pro vás Kuo i poněkud horší zprávu – 20″ MacBooku s ohebným displejem se nedočkáme dříve jak za tři roky.

„Jediným skládacím produktem společnosti Apple s jasným harmonogramem vývoje je 20,3″ MacBook, jehož sériová výroba se předpokládá v roce 2027,“ uvedl Kuo ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter). Žádné další podrobnosti o tomto zařízení ovšem neuvedl. Kuo je vedle Rosse Younga, analytika v oblasti displejů, a korejského webu The Elec třetím zdrojem, který se zmiňuje o možném vývoji MacBooku s ohebným displejem.

Největší notebook, který Apple v současnosti prodává, je 16palcový MacBook Pro. Společnost kdysi nabízela také 17palcový MacBook Pro, jehož výroba byla ukončena v roce 2012. Nový skládací MacBook by měl mít po úplném rozbalení obrazovku s úhlopříčkou kolem 20 palců, ale Kuo neposkytl žádné podrobnosti o přesném designu zařízení. Není tedy jasné, jakým způsobem se bude displej ohýbat či jak plánuje dodatečný prostor využít, respektive jak pro tyto účely přizpůsobí software.