Apple AirTag 2. generace je za rohem. Přinese těchto 5 vylepšení

- Apple nejspíš příští rok už opravdu představí nový lokátor AirTag 2. generace
- Nabídnout by měl preciznější lokalizaci, snadnější párování a informování o stavu baterie
Lokátor AirTag se stal nebývale oblíbeným zařízením – přestože vlastně není ani levný, ani jej Apple neinzeruje tak agresivně jako jiné produkty. Přesto akceleroval vývoj podobných zařízeních v celém segmentu. Příští rok dorazí 2. generace, která by měla být podstatně vylepšená. Fanoušci si ale kladou otázku: co vylepšovat na tak jednoduchém zařízení, jako je lokátor?
AirTag 2: co nového nabídne?
Informace o vylepšeném AirTagu 2 měla uniknout v kódu jedné z předprodukčních verzí iOS 26, informoval o tom server Macworld. Zajímavé je, že zpráva zmiňuje produkt pod označením „2025AirTag“. To implikuje, že by nový AirTag mohl být představen ještě v letošním roce, což teoreticky může. Obecně se s ním však počítá na první kvartál příštího roku, tedy 2026.
Podle zdroje by mohl AirTag 2. generace nabídnout hned 5 novinek, to vše při zachování vlastně stejného designu, který je už typický nejen pro AirTag, ale i lokátory dalších značek. Seznam novinek má obsahovat:
- Vylepšené párování – Nový AirTag by se měl snadněji a rychleji připojovat k iPhonu nebo jinému zařízení Apple. To by mohlo znamenat zjednodušené rozhraní nebo automatické spárování podobné novějším příslušenstvím v ekosystému Apple.
- Zlepšená přesná lokalizace (Enhanced Precision Finding) – Apple pravděpodobně použije čip druhé generace (např. U2 či UWB 2), který umožní přesnější navádění při hledání AirTagu, například s přesností na několik centimetrů a lepší orientací v prostoru.
- Podrobné hlášení o úrovni baterie (Detailed battery level reporting) – Aktuální AirTag ukazuje jen upozornění, když se baterie vybíjí. Nový model by mohl zobrazovat přesnější procentuální stav nebo odhad zbývající výdrže, podobně jako u sluchátek AirPods.
- Vylepšené sledování v pohybu (Improved Moving) – Tato funkce by mohla optimalizovat aktualizaci polohy při cestování nebo pohybu (např. ve vozidle či zavazadle). AirTag 2 by tak měl poskytovat plynulejší a spolehlivější data, i když je v pohybu.
- Přesnější sledování v přeplněných místech – Díky vylepšenému UWB čipu a lepším algoritmům se zařízení bude lépe orientovat i v místech s mnoha jinými AirTagy nebo Bluetooth signály, tedy typicky na letištích, festivalech či v nákupních centrech.