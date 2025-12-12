TOPlist

Apple AirTag 2. generace je za rohem. Přinese těchto 5 vylepšení

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 12. 13:30
0
geolokační přívěsek Apple AirTag
  • Apple nejspíš příští rok už opravdu představí nový lokátor AirTag 2. generace
  • Nabídnout by měl preciznější lokalizaci, snadnější párování a informování o stavu baterie

Lokátor AirTag se stal nebývale oblíbeným zařízením – přestože vlastně není ani levný, ani jej Apple neinzeruje tak agresivně jako jiné produkty. Přesto akceleroval vývoj podobných zařízeních v celém segmentu. Příští rok dorazí 2. generace, která by měla být podstatně vylepšená. Fanoušci si ale kladou otázku: co vylepšovat na tak jednoduchém zařízení, jako je lokátor?

AirTag 2: co nového nabídne?

Informace o vylepšeném AirTagu 2 měla uniknout v kódu jedné z předprodukčních verzí iOS 26, informoval o tom server Macworld. Zajímavé je, že zpráva zmiňuje produkt pod označením „2025AirTag“. To implikuje, že by nový AirTag mohl být představen ještě v letošním roce, což teoreticky může. Obecně se s ním však počítá na první kvartál příštího roku, tedy 2026.



Lokalizační štítek Apple AirTag



Nepřehlédněte

Noční můra každého cestovatele. Díky AirTagu ale všechno dobře dopadlo

Podle zdroje by mohl AirTag 2. generace nabídnout hned 5 novinek, to vše při zachování vlastně stejného designu, který je už typický nejen pro AirTag, ale i lokátory dalších značek. Seznam novinek má obsahovat:

  • Vylepšené párování – Nový AirTag by se měl snadněji a rychleji připojovat k iPhonu nebo jinému zařízení Apple. To by mohlo znamenat zjednodušené rozhraní nebo automatické spárování podobné novějším příslušenstvím v ekosystému Apple.
  • Zlepšená přesná lokalizace (Enhanced Precision Finding) – Apple pravděpodobně použije čip druhé generace (např. U2 či UWB 2), který umožní přesnější navádění při hledání AirTagu, například s přesností na několik centimetrů a lepší orientací v prostoru.
  • Podrobné hlášení o úrovni baterie (Detailed battery level reporting) – Aktuální AirTag ukazuje jen upozornění, když se baterie vybíjí. Nový model by mohl zobrazovat přesnější procentuální stav nebo odhad zbývající výdrže, podobně jako u sluchátek AirPods.
  • Vylepšené sledování v pohybu (Improved Moving) –  Tato funkce by mohla optimalizovat aktualizaci polohy při cestování nebo pohybu (např. ve vozidle či zavazadle). AirTag 2 by tak měl poskytovat plynulejší a spolehlivější data, i když je v pohybu.
  • Přesnější sledování v přeplněných místech – Díky vylepšenému UWB čipu a lepším algoritmům se zařízení bude lépe orientovat i v místech s mnoha jinými AirTagy nebo Bluetooth signály, tedy typicky na letištích, festivalech či v nákupních centrech.
Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek ze seriálu Emily In Paris
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (12. 12. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Člověk používající chytrý telefon v krizové situaci (ilustrační obrázek)
Tísňová komunikace na Androidu se dramaticky zlepší: nabídne sdílení videa
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:00
1
Paladin ve hře Diablo IV
Do Diabla IV přichází Boží spravedlnost! Za paladina si můžete zahrát už nyní
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:45
7
Apple Studio Display
Apple chystá Studio Display 2! Přidá HDR, vyšší obnovovací frekvenci i silnější čip
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 6:30
2

Kapitoly článku