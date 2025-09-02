Noční můra každého cestovatele. Díky AirTagu ale všechno dobře dopadlo

- Muž po příletu na letiště v Los Angeles nemohl najít svůj kufr
- S pomocí AirTagu zjistil, kde se jeho zavazadlo nachází
- Po zavolání policie se mu podařilo získat většinu svých věcí nazpátek
Cestovat na větší vzdálenosti se v dnešní době vyplatí prakticky výhradně jen skrze leteckou dopravu. Na cestách po Evropě, kdy se velmi často dostanete z výchozí do cílové destinace přímým letem, vás nicméně mnoho nepříjemných překvapení nečeká. Jakmile ale zamíříte někam dále a čeká vás přestup do jiného letadla, výrazně se zvyšuje šance, že do cílové destinace s vámi nedorazí vaše zavazadla. Některá letiště jsou pak notoricky známá tím, že vám při přestupu zavazadla „ochotně“ ztratí.
AirTag pomohl najít odcizený kufr
Pakliže necestujete na delší dobu, rozhodně nechcete řešit, kde jsou vaše kufry s mnohdy důležitými věcmi, jako je náhradní oblečení či toaletní potřeby. Dozvědět se konkrétní informace přímo na letišti také není mnohdy jednoduché. Díky šikovnému vynálezu jménem AirTag mají nicméně příběhy o ztraceném zavazadle mnohem častěji šťastný konec, jako se tomu stalo například v případě muže ze Spojených států, který díky lokalizačnímu štítku rychle našel své ztracené zavazadlo.
Jak uvedl server NCB Los Angeles, Daniel Scott právě přistál ze Salt Lake City a po chvíli čekání u dvou různých pásů pro výdej zavazadel se rozhodl svůj kufr zkontrolovat v aplikaci Najít. Scott si do kufru vložil štítek AirTag a aplikace jasně ukázala, že jeho zavazadlo je v pohybu a míří do prostoru, kde se běžně pronajímají vozidla. Přestože na dané místo sprintoval, nemohl své zavazadlo dohonit, nicméně je prostřednictvím aplikace dál sledoval.
Jeho kufr se dostal až do opuštěné budovy poblíž letiště. Scott si na pomoc s jeho navrácením přizval policisty, kteří pro průzkumu budovy našli člověka, který měl na sobě oblečeny Scottovy věci. Policie následně budovu prohledala a zadržela několik osob, přičemž Scott dostal možnost získat většinu svých věcí zpět, které byly poházené v několika místnostech budovy. Ačkoli tentokrát za ztrátu zavazadel nemohla letištní služba, při cestování je vhodné mít vaše zavazadla pod kontrolou skrze AirTag či jiné lokalizační zařízení.