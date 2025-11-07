Apple a Evropská unie v ostrém sporu. Jeden je prý laxní, druhý moc radikální

- Apple a Evropská komise si nic nedarují
- V posledním sporu Komise nařkla Apple z laxnosti
- Ten naopak tvrdí, že nařízení jsou zbytečně radikální
Další slovní přestřelka mezi Applem a Evropskou komisí je tady. Americké technologické velrybě se nelíbí, že mu evropský regulátor hází klacky pod nohy a že zákony, kterých se má držet, jsou v kontradikci. Komise naopak tvrdí, že Apple nedělá dost pro ochranu spotřebitelů a jen se vymlouvá.
Slovní válka mezi Applem a EU
Současný spor je veden kvůli Zákonu o digitálních službách (DSA), který vyžaduje, aby technologičtí giganti přijali přiměřená opatření k ochraně svých uživatelů. V tomto konkrétním případě to zahrnuje ochranu zákazníků Applu před podvodnými aplikacemi a zajištění řádné ochrany bezpečnosti a soukromí dětí.
„Komise má podezření, že Apple nezavedl přiměřená, úměrná a účinná opatření ke zmírnění tohoto konkrétního systémového rizika (finančních podvodů prostřednictvím App Store). […] Komise má podezření, že Apple nezavedl vhodná a přiměřená opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany nezletilých osob v rámci svých služeb,“ stojí v prohlášení, které Evropská komise směřovala Applu.
Apple: Komise je radikální
Toto nepřímé nařčení z „laxnosti“ však tiskové oddělení Applu nenechalo v klidu. Kyle Andeer, viceprezident Applu pro právní záležitosti, obvinil Evropskou komisi z pokrytectví: „Je pro nás obtížné sladit předpoklady těchto (obav) podle DSA s radikálním prosazováním zákona o digitálních trzích ze strany Komise, které neustále oslabuje schopnost společnosti Apple chránit jeho uživatele.“
V dalším prohlášení zmiňuje vzájemný rozpor mezi tím, co Applu ukládá Zákon o digitálních trzích (DMA) a zákon o digitálních službách (DSA). Například: „Požadavky Komise zásadně oslabují mnoho důvěryhodných, špičkových nástrojů, které v současné době nabízíme, aby pomohly rodičům chránit jejich děti – a Komise naopak odmítla povolit společnosti Apple zavést klíčová bezpečnostní opatření, což nevyhnutelně zvyšuje rizika pro děti na platformách Apple, navzdory maximálnímu úsilí společnosti Apple.“
Trochu to tak vypadá, že spor mezi Applem a evropskými regulátory nebude nikdy zažehnán. Evropská komise jde na jedné straně až zbytečně moc do hloubky při nastavování podmínek jednotlivým subjektům, hlavně Applu. Ten naopak působí, jako by se stále nedokázal srovnat s tím, že mu některý z regionálních regulátorů diktuje podmínky.