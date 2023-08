Aplikace Samsung Try Galaxy promění dva iPhony v jeden Galaxy Z Fold 5

Chcete si vyzkoušet funkce ohebného smartphonu Samsung Galaxy Z Flip 5?

Díky aplikaci Try Galaxy vám k tomu postačí dva iPhony

Můžete si na nich vyzkoušet nejnovější prostředí One UI 5.1.1

Samsung se snaží všemožnými způsoby přimět uživatele iPhonů, aby zauvažovali o přechodu na jeho vlastní smartphony Galaxy. Činí tak nejen rozsáhlou marketingovou kampaní, tak i aktivními kroky. Jedním z nich je webová aplikace Try Galaxy, která umožňuje vyzkoušet si mobilní prostředí One UI na prakticky jakémkoliv iPhonu. A pokud máte ve svém okolí iPhony dva, můžete si na nich otestovat nejnovější verzi nadstavby One UI 5.1.1 pro ohebné smartphony.

Dva iPhony + aplikace Try Galaxy = Samsung Galaxy Z Fold 5

K vyzkoušení mobilního prostředí pro ohebné smartphony je zapotřebí mít přístup ke dvou iPhonům s přibližně stejně velkými displeji, přihlášení k jednomu Apple ID nutné není. Prostředí One UI na jejich displeje dostanete buď navštívením webové stránky trygalaxy.com, nebo naskenováním QR kódu, který se na této stránce nachází. Pak už jen stačí zvolit správnou orientaci (který iPhone je levý a který pravý), a můžete se pustit do testování. Redaktor Wes Davis ze serveru The Verge ještě doporučuje fyzické spojení obou iPhonů lepící páskou.

Na displejích iPhonů se lze vyřádit do sytosti – můžete si hrát s rozmístěním ikon a widgetů na domovské obrazovce, spouštět na každém z displejů jinou aplikaci nebo naopak spouštět jednu aplikaci přes oba displeje. Samsung ve svém demu vyzdvihuje především vylepšení nejnovější verze 5.1.1, a to například fotoaparátový režim FlexCam nebo vylepšený multitasking. Aplikace rovněž uživatelům iPhonů dodá informace o ekosystému Samsungu – jak v něm probíhá sdílení obsahu, párování s periferiemi, sledování zdraví skrze aplikaci Samsung Health apod.

Bohužel prostředí pro ohebné smartphony lze zkoušet opravdu jenom na iPhonech, smartphony s Androidem podporovány nejsou. Potěšující alespoň je, že nejnovější verze webové aplikace Try Galaxy je již přeložená do češtiny.