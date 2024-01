Aplikace eDoklady nefunguje. První uživatelé si stěžují na problémy při registraci

Aplikace eDoklady trpí velkými porodními bolestmi

Uživatelům se nedaří registrace přes Identitu občana

Tvůrci uvádí, že síť je přetížená vysokým počtem nových registrací

Ode dnešního dne je na Android a iPhone oficiálně dostupná aplikace eDoklady, díky které mohou lidé začít používat virtuální občanku v telefonu. Sobotní premiéra se však zadrhla hned ze začátku, narazila na obrovský zájem uživatelů a registrace kvůli výpadkům není možné dokončit.

Aplikace eDoklady nefunguje

Pokud se v průběhu dne budete chtít přihlásit do aplikace eDoklady a registrovat sem svůj občanský průkaz, je dost dobře možné, že narazíte na chybovou hlášku. Registrace pomocí Identity občana totiž funguje velmi pomalu, někomu nefunguje vůbec.

Přihlášení přes Identitu občana má velké prodlevy, anebo se na displeji telefonu objeví některá z chybových hlášek: „Nejsme schopni dokončit Váš požadavek.“ Problémy aplikaci evidentně provází od včerejšího večera; tedy od chvíle, kdy ještě ani nebyla oficiálně dostupná, přestože na Google Play již byla k nalezení.

„Jak se ale bohužel někdy stává, ani naše systémy nejsou neomylné a váš nápor neustála Identita občana. Proto se mohou objevit problémy s registrací a přihlášením. Moc se za dočasné výpadky omlouváme a děláme vše proto, aby aplikace fungovala bez problémů,“ uvedla k problémům Digitální informační agentura (DIA).

Uživatelé okamžitě začali zasypávat svými stížnostmi profil Digitální informační agentury na síti X. „eDoklady… mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. Hlásili se jim tam lidi. Velké PR a servery jsou out. Proč?“ táže se mírně ironicky jeden ze zklamaných uživatelů a dodává, že aplikace mu celé dopoledne předhazuje chybovou hlášku 200202.

eDoklady… mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. Hlásili se jim tam lidi. Velké PR a servery jsou out. 🤷‍♂️ Proč? — Boris Pospíšil  (@borpos) January 20, 2024

Za zmínku stojí i to, že nahlašování problémů je ztíženo tím, že aplikace neumožňuje pořizovat snímky obrazovky. „Blokujeme screenshoty, aby nedocházelo k neoprávněnému kopírování údajů,“ vysvětluje DIA na síti X.

Aplikace je oficiálně dostupná od soboty 20. ledna, stáhnout si ji mohou uživatelé Androidu i iOS z oficiálních obchodů s aplikacemi. Pozor, ať si eDoklady nezaměníte za eObčanku. Tato aplikace je z roku 2018 a slouží k úplně jiným účelům než zbrusu nová aplikace.