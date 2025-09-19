Anker stahuje půl milionu powerbank! Desítky kusů začaly hořet. Nemáte ji také doma?

- Výrobce Anker znovu vyhlásil svolávací akci kvůli potenciálně nebezpečným powerbankám
- Tentokrát jich je téměř 500 tisíc
- Jedná se už několikátou akci za posledních několik měsíců
Výrobce powerbanek a příslušenství Anker nezažívá jednoduché období. V poslední době takřka není měsíc, kdy bychom neslyšeli o problémech s některými modely jeho powerbanek, které nakonec musel kvůli potenciálním rizikům pro zákazníky stáhnout s oběhu. Jak to tak vypadá, ani tento měsíc to, bohužel pro Anker, nebude jiné. Známá značka stahuje takřka 500 tisíc externích baterií, u kterých je velké riziko toho, že může dojít ke vznícení či dokonce výbuchu.
Anker opět stahuje powerbanky z trhu
Konkrétně Anker stahuje z trhu okolo 481 tisíc kusů modelů Anker Power Bank (označení A1257 a A1647), Anker MagGo Power Bank (označení A1652) a Anker Zolo Power Bank (označení A1681 a A1689). Americká komise pro zkoumání bezpečnosti produktů totiž obdržela celkem 33 hlášení, ve kterých se tyto modely nejen samy vznítily, ale v některých případech také docházelo k explozím. Ve čtyřech případech dokonce došlo k drobným popáleninám a v jednom případě vadná powerbanka způsobila značnou škodu na majetku.
Anker tvrdí, že pravděpodobnost poruchy některé z powerbank je „považována za minimální“, ale „z důvodu opatrnosti“ vydala globální výzvu k vrácení výrobků poté, co zjistila potenciální problém s lithium-iontovými bateriemi od jednoho ze svých dodavatelů. Powerbanky od Ankeru se prodávají po celém světě, tudíž není vyloučeno, že se některá z nich nachází také u vás doma. V prodeji byly tyto modely mezi lety 2023 až 2025.
Pokud některou ze zasažených powerbank najdete u sebe doma, pro jistotu byste ji měli přestat okamžitě používat. Jednou z možností, jak se takové powerbanky zbavit, je vrátit ji skrze oficiální stránky výrobce, který nabízí kompenzaci v podobě dárkové karty na další nákup. Další možností je zanést potenciálně nebezpečnou powerbnaku do sběrného dvora, případně na místa specializující se na servis elektroniky, které by měly být připraveny na likvidaci potenciálně nebezpečných baterií.