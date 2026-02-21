Android zahodí, iPhone ukradnou. Zloději na ulicích objevili nový trend, pozor na něj

- Městská policie v Londýně aktivně řeší krádeže telefonů přímo na ulici
- Objevil se však zajímavý fenomén – zloději nechtějí nic jiného než iPhony
Ulice Londýna se potýkají s epidemií zlodějů mobilních telefonů. Samotný akt krádeže je většinou velmi rychlý, nejde o klasické přepadení, často kolem vás jen někdo proběhne nebo projede na kole a vytrhne vám smartphone z ruky. Pozoruhodné však je, že zloději selektivně ignorují telefony s Androidem a zaměřují se téměř výhradně na iPhony.
Londýn jako město krádeží
Londýn je evropským epicentrem krádeží mobilů – v roce 2025 bylo nahlášeno 71 391 případů, což představuje pokles o 12% oproti 81 365 v roce 2024. Přesto jde o jeden telefon každých 6 minut, převážně v centrech jako turistická Oxford Street (zde dokonce 8 745 krádeží za dva roky) nebo Regent Street, která vede i kolem náměstí Piccadilly Circus. Počet krádeží od roku 2020 téměř ztrojnásobil, navíc loupeže mobilních telefonů tvoří dvě třetiny všech krádeží v Londýně.
Zloději na elektrokolech nebo ve skupinách potulujících ale cílí vesměs jen na telefony jedné značky – Apple. Server London Centric cituje jednu oběť pouliční krádeže, muže jménem Mark, jehož mobilní telefon Samsung mu z ruky vytrhl zloděj na kole, kus ujel, podíval se na něj a hodil ho na zem. Nejde přitom o jediný případ, kdy zloději pohodili – či dokonce vrátili okradenému – telefony s tím, že nejde o iPhone.
„Hned jsem si neuvědomil, co se stalo, ale jakmile mi to došlo, vydal jsem se za ním. […] Viděl jsem, jak se zastavil, podíval se na můj telefon a pak ho hodil na zem. Odjel na kole a já si telefon vzal zpět,“ uvedl v prohlášení pro London Centric Mark, který zažil, že mu byl telefon odcizen přímo na ulici.
Proč iPhony? Ekonomika černého trhu
iPhony tvoří asi 80 % ukradených telefonů, přestože představují jen 46% prodejů ve Velké Británii – důvodem je vyšší cena na černém trhu, kde se prodávají i na díly nebo exportují do Číny. Androidy mají nižší hodnotu na případný přeprodej, čímž se pro zloděje stávají „neekonomickými“.
Three mopeds, three very bad getaway plans. Caught by the interceptors in under two minutes and it was game over. pic.twitter.com/It3NxUjerH
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 19, 2026
Útvar městské policie v Londýně Metropolitan Police (slangově Met) zesílil zásahy – na konci roku 2025 zadržela 248 lidí, zabaveno při tom bylo 770 telefonů, někteří z podezřelých přitom měli vazby na čínské obchodníky, kteří odváží kradené telefony z Evropy. Policie pro tyto účely rozmístila po městě cedule a svislá značení ohledně tzv. street robbers a grabbers, kteří k vám přiběhnou a ukradnou vám telefon.
„Met“ nasazuje i drony a motorky
Ve vyjádření pro BBC zástupci městské policie v Londýně uvedli, že vstupují do aktivního boje s pouličními zloději mobilních telefonů. Pro lepší mobilitu ve městě nasazují jak drony, které je udrží na dohled prchajících zlodějů, tak i terénní elektromotorky čínské značky Sur-Ron.
„Zjistili jsme, že při konfrontaci s nimi máme velmi málo taktických možností. Unikali nám, projížděli úzkými uličkami, průchody, chodníky a dokonce i terénem. […] Často (zloději) vysílají průzkumníky. Vysílají je na kolech, aby zhodnotili přítomnost policie v dané oblasti,“ popsal pro BBC Ryan Perry z Metropolitan Police.
„Met“ pro tyto účely na svých stránkách varuje lokály i turisty, aby si dali pozor na svůj majetek při pohybu městem, zejména na mobilní telefon, který často držíme v ruce ledabyle. Zde několik typů od londýnské metropolitní policie:
- Sledujte své okolí – Když na ulici telefonujete nebo kontrolujete displej, nenechte se úplně pohltit obrazovkou. Všímejte si lidí kolem sebe, zejména cyklistů nebo jezdců na skútrech. Právě ti často telefon vytrhnou z ruky a rychle zmizí.
- Dlouhé scrollování nebo psaní zpráv při chůzi z vás dělá snadný cíl – Pokud už musíte odpovědět, zastavte se a vyřiďte to rychle. Ideálně se postavte dál od silnice, blíž ke zdi nebo k budově, aby se k vám nikdo nemohl snadno přiblížit zezadu.
- Zvažte handsfree – Telefonování přes sluchátka znamená, že mobil nemusíte držet v ruce. Právě vytržení z ruky je nejčastější způsob krádeže.
- Mějte zapnutý zámek obrazovky – Ideálně biometrický (otisk prstu nebo rozpoznání obličeje). Zloděj se tak nedostane k vašim datům bezprostředně po krádeži.
- Zapište si IMEI kód – Každý telefon má unikátní identifikační číslo (IMEI), které zjistíte vytočením kódu *#06#. Poznamenejte si ho a uložte odděleně. V případě krádeže ho můžete nahlásit operátorovi, ale hodí se také pro policii.