300 odcizených mobilů denně! Zloději v Londýně berou telefony přímo z ruky

- V Londýně prudce roste počet krádeží mobilních telefonů
- Podle informací londýnského deníku The Standard zloději jen za minulý rok ukradli 116 tisíc zařízení
- Zloději cílí hlavně na odemčené telefony, lidem je vytrhávají z rukou přímo na ulici
Londýnské metropolitní policii se začátkem října podařilo rozprášit mezinárodní pašeráckou síť, která měla v hlavní městě Anglie na svědomí přibližně 40 tisíc ukradených chytrých telefonů. Toto číslo přitom podle statistik představuje zhruba polovinu všech ukradených smartphonů v britské metropoli. Podle informací londýnského deníku The Standard je však situace ještě mnohem horší – jen za uplynulý rok přišli Londýňané až o 116 tisíc mobilů. To je více než 300 ukradených telefonů denně.
Zloději cílí hlavně na odemčené telefony
Zloději navíc v řadě případů doslova vytrhávají lidem telefony z rukou. Důvod je prostý. Pokud se totiž zlodějům podaří ukrást odemčený telefon, s mnohem větší pravděpodobností získají přístup k osobním údajům – bankovním informacím, kryptoměnám nebo fotkám. Mohou také deaktivovat různé bezpečností funkce, jako je Activation Lock u iPhonů, díky čemuž pak kradený telefon snáze prodají.
Thieves make £300 per phone stolen.
More than 3 days of minimum wage work stolen in 5 seconds. pic.twitter.com/pGqx2pYdQZ
— Looking for Growth (@lfg_uk) October 18, 2025
Právě proto je tento typ krádeží stále populárnější. Mnozí Londýňané se kvůli tomu bojí používat své telefony na veřejnosti a ti okradení často ztrácejí důvěru ve schopnost policistů zajistit v ulicích města bezpečnost. Na nepříjemný zážitek pro britský deník Metro zavzpomínala například Patcharin Wongsatien, kterou před časem okradla čtveřice mladíků. „Dva chlapci ke mně přijeli na kole, další dva čekali na konci silnice. Byla jsem otřesená a v šoku,“ popsala žena svou zkušenost s gangem zlodějů s tím, že příliš jí nepomohli ani policisté.
Nejčastěji se krade iPhone
Deník The Standard zveřejnil statistiky, které si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádala skupina s názvem Crush Crime. Vyplývá z nich, že mezi 116 tisíci ukradenými telefony bylo 71 tisíc iPhonů. Mezi oběťmi převládaly ženy, kterých bylo celkem 61 tisíc. Navzdory vysokému počtu ukradených zařízení však bylo obviněno pouze 169 podezřelých.
„Jsme uprostřed epidemie krádeží telefonů a vláda to vůbec neřeší,“ uvedl zakladatel Crush Crime Lawrence Newport. „Naši politici se musí probudit do reality: musí tuto epidemii zastavit a tlačit na náš justiční systém, aby tyto zločince chytil, odsoudil a uvěznil,“ míní Newport.
Na pozoru by se měli mít i turisté, kterých do Londýna zavítá ročně kolem 20 milionů. Pokud cestujete do zahraničí, zejména do Londýna, zvažte zapnutí ochrany proti krádeži zařízení a buďte obezřetní při používání telefonu na veřejnosti.