Android TV je jeden velký chaos. Jestli dostanete aktualizaci neví ani Google

- Operační systém pro televize od Googlu se stále více potácí v problémech
- Tím nejviditelnějším je slabá podpora napříč značkami a jejich modely
- Ani se ziskovostí to nevypadá příliš růžově
Chytré televize jsou v dnešní době již takřka standardní výbavou českých domácností. Mezi nejrozšířenější systémy patří Android TV od Googlu, který jej před nějakou dobou nahradil systémem Google TV. Že v tom už teď máte zmatek? Nejste samí – právě operační systémy v televizorech jsou jeden velký chaos, kdy naprosto základní informace, které mnohdy vyžadujeme například při nákupu chytrých telefonů, kolikrát neznají ani samotné firmy, jež televize vyrábí či dokonce ani Google, který za operačním systémem stojí.
Aktualizace jsou Achillovou patou Android TV
Nejvíce tento zmatek, který se týká jak systému Android TV, tak i Google TV, pociťují majitelé televizí od Sony, jež patří mezi ty nejlepší na trhu. Právě japonský výrobce do značné míry spoléhá na systém z Mountain View, což se ale nyní ukazuje jako velká chyba. Už za pár měsíců to bude rok, kdy Google vydal novou verzi operačního systému Android TV s pořadovým číslem 14, nicméně v domácnostech ho s velkou pravděpodobností jen tak nenajdete. I proto informace od Sony, že některé jejich televize nový systém již brzy dostanou, je spíše raritou.
Hlavní problém je v tom, že uživatelé nemají prakticky jak zjistit, které televize bude (nejen) Sony do budoucna podporovat v rámci softwarových aktualizací. Ačkoli se může zdát, že japonský gigant si pro aktualizace vybírá modely s konkrétním čipsetem, ani na tento vzorec se nedá zcela spolehnout. Také v případě, že si dáte tu práci s detailním prozkoumáním stránek podpory Sony, nemusíte vždy dostat uspokojivou odpověď – ne vždy jsou totiž aktualizace k dispozici, a to i v případě, že by je konkrétně váš model měl obdržet.
Toto ovšem není problém jen Sony, ale prakticky všech výrobců televizí se systémem od Googlu. Získat při nákupu informace, jestli výrobce chystá pro daný model televize aktualizace, jaká bude jejich četnost a jaká bude délka podpory, je prakticky nemožné. O to zarážející je to s ohledem na to, jak dlouhá je životnost televizorů v rámci domácnosti. Přeci jen zatímco chytrý telefon má řada lidí tendenci měnit ve dvou až tříletých cyklech, u televize je často cyklus minimálně pětiletý a dost často vydrží televizor v domácnosti i celou dekádu.
Dává to Googlu ještě vůbec smysl?
Proč tedy zákazníci netlačí na změnu přístupu? Důvodem mohou být i nároky na funkčnost a rychlost, ostatně jestli se bude Netflix spouštět 15 nebo 30 sekund nehraje až tak velkou roli. V tomto ohledu ale Android TV/Google TV tahá také za slabší konec, neboť co se týče spolehlivosti aplikací a rychlosti systému, nepatří ten z Mountain View mezi premianty. Google si ale obecně se svým systémem pro televize neví příliš rady – stále se mu například nedaří přijít na způsob, jak svou platformu dostat do černých čísel.
Na stole je také varianta, že by se Google z tohoto trhu kompletně stáhnul. Nejenže výrazně vylepšit uživatelský zážitek a zároveň dostat systém do zisku je poměrně těžký úkol, ale také prostor pro expanzi není příliš velký vzhledem k tomu, že největší výrobci televizí na světě, kterými jsou Samsung a LG, spoléhají na vlastní softwarová řešení. Jak se nakonec Google rozhodne je ve hvězdách, nicméně je možné, že se odpověď na tuto otázku dozvíme dříve, než čekáme.