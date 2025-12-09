Android okopíruje snadné sdílení kontaktů z iPhonu. Profitovat z toho budou všichni

- Android a iOS od sebe kopírují funkce jak na běžícím pásu
- V tomto případě ale nejspíše nikdo proti „inspiraci“ protestovat nebude
- Systém od Googlu si totiž vypůjčí snadné sdílení kontaktních údajů
Přidat do mobilního operačního systému nějakou revoluční funkci je v současné době poměrně kumšt. Tu a tam přijde Android či iOS s nějakou drobnou vychytávkou, která má malý, ale o to citelnější dopad na běžné používání našich zařízení. Jakmile se něco takového některému z nich povede, můžete se vsadit, že to od něj ten druhý promptně okopíruje. Jinak tomu není ani v případě funkce NameDrop, jež na iOS značně zjednodušuje sdílení telefonního čísla (a dalších osobních údajů v rámci stylizované vizitky) s jiným člověkem s iPhonem tak, že stačí k sobě jednotlivá zařízení jen přiblížit.
Funkce, kterou uživatelé Androidu ocení
Díky nové aktualizaci balíčku Google Play Services se nyní můžeme podívat na elegantní animaci, která doprovází tuto funkci na Androidu a zobrazí se, když se dvě zařízení přiblíží k sobě, aby si vyměnili kontakty. Před několika týdny server AndroidAuthority.com informoval, že Google pracuje na nové funkci, která je interně označována jako „Gesture Exchange“ a „Contact Exchange“ (výměna kontaktů).
V té době se v systému nacházely kusy kódu odkazující na výměnu dat založenou na technologii NFC a rané obrazovky uživatelského rozhraní, které silně připomínaly funkci NameDrop od Applu.
Díky nejnovější aktualizaci Google Play Services (v25.49.31 beta) se redaktorům z AndroidAuthority.com podařilo zprovoznit novou animaci sdílení kontaktů v systému Android mezi telefony Poco F6 a Pixel 9. Tato funkce v současné době zobrazuje animované uživatelské rozhraní pouze při přiložení telefonů k sobě. Skutečná výměna kontaktů stále nefunguje, proto se zatím nezobrazují žádné vyskakovací okna ani spodní panely. To naznačuje, že funkce je stále v rané fázi vývoje a Google ji zatím nechystá uvést na trh.
I když víme, že Google bude používat NFC pro detekci zařízení, stále není jasné, zda NFC bude zpracovávat celý přenos dat, nebo bude sloužit pouze jako počáteční spojení před přepnutím na Bluetooth nebo Wi-Fi. Jedna věc je však jistá – tato funkce vyžaduje, aby byly antény NFC správně vyrovnány, což může v praxi komplikovat výměnu informací, neboť zařízení Android nemají pro umístění NFC jednotné standardy. A ještě lepší by samozřejmě bylo, kdybychom se v budoucnu dočkali vzájemné kompatibility pro přenos kontaktů mezi iPhony a Androidem.