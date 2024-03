Android aplikace ve Windows 11 končí. Microsoft do roka zařízne podporu

Microsoft končí s podporou Android aplikací ve Windows 11

Nové aplikace již instalovat nelze, stávající budou fungovat ještě jeden rok

Android aplikace lze do Windows dostat i jinými metodami

Podpora Android aplikací měla být jedním z největších taháků systému Windows 11. Microsoft ji přidal na jaře roku 2022, avšak zatížil ji řadou omezení – fungovala pouze v USA, vyžadovala účet u Amazonu a byla nutná složitá instalace emulační vrstvy. Microsoft sice svůj „Windows Subsystem for Android“ postupně vylepšoval, avšak základních omezení se zbavit nedokázal. Nakonec se stalo nevyhnutelné – Redmondští v tomto týdnu oznámili, že s podporou aplikací pro Android ve Windows 11 nadobro končí.

Podpora Android aplikací ve Windows 11 končí

Microsoft oznámil konec podpory Android aplikací ve Windows 11 prostřednictvím oficiální dokumentace, ve které mimo jiné zmiňuje i chystané budoucí kroky. Od tohoto týdne již není možné do Windows 11 nainstalovat ani Amazon App Store, ani jeho aplikace. Ty stávající lze ovšem bez problému používat i nadále, a to minimálně rok – do 5. března roku 2025 bude ještě fungovat jejich technická podpora, poté zřejmě ještě nějakou dobu pojedou bez jakýchkoliv záruk.

Předpokládáme ale, že Microsoft v rámci postupných čistek Windows 11 nakonec situaci vyřeší tak, že ze systému subsystém Androidu zcela odstraní. Koneckonců nedávno tak učinil i u vlastního ekosystému pro náhlavní soupravy Windows Mixed Reality – do něj také Redmondští vkládali obrovské naděje, nakonec však službu na konci roku 2023 zrušili.

Alternativní metody

Pokud toužíte na Windows provozovat aplikace pro Android, musíte využít alternativní metody. Jednou z nich může být emulátor Bluestack, díky kterému je možné spouštět na Windows aplikace a hry navržené nejen pro Android, ale i iOS.

Další možností je používat Android aplikace ve Windows vzdáleně. Vybrané smartphony (zejména od Samsungu a OnePlus) lze pomocí služby Propojení s telefonem spárovat se systémem Windows tak, aby se dění na displeji telefonu promítalo na obrazovce počítače. Takto lze ve Windows ovládat všechny oblíbené aplikace a hry.

Pokud si vystačíte pouze s hrami, existuje zde i alternativa přímo od Googlu. Ten provozuje službu Google Play for Windows, díky které lze spouštět na počítačích s Windows 10 a 11 hry pro Android, a to včetně meziplatformního ukládání postupu, sbírání úspěchů apod.