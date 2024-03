Android 15 přinese tuhle praktickou novinku. Pomůže při velkém množství aplikací

Dochází vašemu telefonu místo na úložišti? Google chystá řešení

Android 15 pravděpodobně dostane funkci archivace aplikací

Archivované aplikace budou zabírat minimum místa, po obnovení budou mít zachována veškerá data

Určitě se vám už někdy stalo, že vám telefon oznámil, že mu dochází prostor na úložišti. S čím dál kvalitnějšími fotoaparáty roste velikost fotografií a videí, kromě toho se zvětšují i aplikace a hry. Drtivá většina smartphonů současnosti navíc nepodporuje paměťové karty, takže je pak uživatel postaven před dilema, zda sáhnout k odstraňování multimédií, nebo k odinstalování aplikací. Google tento rozpor zřejmě vyřeší v chystaném Androidu 15, který údajně získá užitečnou funkci archivace aplikací.

Android 15 dovede ušetřit na úložišti mnoho místa

V současné době lze z Androidu uvolnit místo odinstalací aplikací či her, pokud však nepodporují zálohu dat, může uživatel přijít o veškerá nastavení nebo herní postup. Tento neduh řeší funkce archivace aplikací, která neodstraňuje aplikaci celou, ale pouze její (významnou) část. Po jejím obnovení se veškeré chybějící soubory stáhnou a aplikace je uvedena do stejné podoby jako před archivací. Aktuálně je archivace aplikací dostupná pouze skrze obchod Play, už brzy by ale mohla být přímou součástí operačního systému Android.

Jak bude celý proces fungovat, ověřil redaktor serveru Android Authority Mishaal Rahman na smartphonu Google Pixel 8 Pro s nainstalovaným operačním systémem Android 14 QPR3 Beta 2. Svůj úspěšný pokus demonstroval ve videu na aplikaci Uber – ta původně v telefonu zabírala 387 MB, po archivaci pouhých 17,64 MB, tedy o 95,4 procenta méně. Pochopitelně v archivovaném stavu aplikaci nebylo možné používat, avšak po jejím obnovení fungovala jako dřív – neztratila se žádná data, uživatel Rahman dokonce zůstal přihlášený ke svému účtu.

Funkci archivace aplikací prý dokonce bude možné zautomatizovat – systém sám uživateli nabídne, zda má zapnout automatickou archivaci dlouho nepoužívaných aplikací.

I když se tato novinka objevila v poslední betaverzi současného Androidu 14, dostanou ji pravděpodobně pouze majitelé zařízení Google Pixel v některé z příštích měsíčních aktualizací. Zbytek se zřejmě dočká až s Androidem 15, který Google představí v květnu na vývojářské konferenci I/O, do světa jej pak pošle někdy na podzim.

