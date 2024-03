Google oznámil konferenci I/O 2024. Co nového představí?

Oficiální datum konání výroční konference Google I/O v letošním roce již není minulostí. Společnost Google oznámila, že obligátní akce se odehraje 14. května v 18 hodin našeho času, místem konání bude tradiční Shoreline Amphitheater v Mountain View v Kalifornii. Na jaké novinky se můžeme těšit?

Google I/O tradičně začíná 1–2hodinovou konferencí ředitele Googlu Sundara Pichaie a jeho spoluřečníků, kteří dohromady představují softwarové a hardwarové novinky pro nadcházejících 12 měsíců. Obvykle se tak dostane ke slovu nová verze systému Android, vylepšení pro Google Home, přístroje z řady Pixel nebo v poslední době velebená umělá inteligence.

The countdown to #GoogleIO is here! ⏳

Tune in May 14 for our latest updates and demos → https://t.co/dkRkJ7ldvi pic.twitter.com/NH2sq4diqu

— Google (@Google) March 14, 2024