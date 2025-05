Americký, nebo Mexický záliv? Google čelí žalobě kvůli novému názvu

Mexická prezidentka se chystá podat žalobu na společnost Google

Nelíbí se ji změna názvu Mexického zálivu

Google celou situaci prozatím nekomentuje

Pakliže alespoň okrajově sledujete mezinárodní politiku, jistě vám neunikla řada kontroverzních kroků prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Jeden z nich se týkal také přejmenování některých zeměpisných údajů, včetně Mexického zálivu. Ten Donald Trump nechal přejmenovat na Americký záliv, pravděpodobně aby tím demonstroval svou sílu v rámci regionu. Zatímco většina zemí světa tuto skutečnost přijala s pozdvihnutým obočím, samotnému Mexiku se tato iniciativa příliš nezamlouvá – název totiž promptně přijaly i americké mapové služby, mezi nimi také nejpopulárnější Mapy Google.

Má americký prezident právo na změnu názvu?

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pátek oznámila, že její vláda bude žalovat společnost Google za to, že pro uživatele v USA přejmenovala Mexický záliv na „Americký záliv“, alespoň o tom informoval server CBS News. Společnost tak učinila ve svých mapových podkladech poté, co změnu názvu nařídil prezident Trump na začátku svého prezidentského období. Žaloba je vyústěním předchozích hrozeb ze strany mexické prezidentky, která tento krok avizovala už v únoru. Podle Sheinbaumové by měl Google v mexické verzi Map Google ponechat původní název, přičemž v ostatních zemích by měl používat označení „Mexický záliv (Americký záliv)“.

V přepisu páteční tiskové konference Sheinbaumové uvádí, že jediné, co chce, je dodržování nařízení vydaného vládou Spojených států, která by neměla pravomoc pojmenovat celý záliv. „Nemůžeme nic namítat na změnu názvu státu, hory nebo jezera. O své části území si Spojené státy mohou rozhodovat, jak chtějí. Část, která přiléhá k Mexiku, si přejmenovat nemohou. Část, která přiléhá Kubě, také nemohou přejmenovat. Takže říkáme jasně: Google, drž se toho, co schválila vláda Spojených států,“ uvedla mexická prezidentka ve svém projevu.

Trumpova administrativa trvá na tom, aby nevládní subjekty ctily nový název zálivu, a dokonce zakázala agentuře Associated Press vstup na tiskové brífinky v Oválné pracovně, když odmítla používat nový název ve svých zprávách. Tento zákaz nicméně federální soudce minulý měsíc nařídil zrušit. Jestli Google vyhoví přání mexické prezidentky či nakonec dojde až k soudní bitvě, to se teprve ukáže.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.