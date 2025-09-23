Američanka v loterii vyhrála miliony. Čísla si nechala poradit od ChatGPT

- Čísla do loterie jsou vždy náhodně generovaná a šance, že se trefíte, je velmi těžké vypočítat
- Ženě z Virginie se to podařilo, čísla jí však poradila umělá inteligence ChatGPT
- Výhru v hodnotě 3 milionů korun se však rozhodla věnovat pro dobročinné účely
Američanka Carrie Edwards z města Midlothian ve Virginii si může gratulovat. Podařilo se jí ošálit systém loterie tím, že do něj poslala čísla, která jí vygeneroval nástroj ChatGPT. Z výhry, která činí něco málo přes 3 miliony korun, však poctivá žena pošle všechno na charitu.
Žena vyhrála loterii pomocí ChatGPT
Všechny státem uznané číselné loterie (například Sportka, Eurojackpot a další) fungují na systému náhodně generovaných čísel, která jsou buď dopředu vylosovaná a následně prezentovaná na veřejnost, případně rovnou v přímém přenosu generovaná losovacím zařízením, respektive šifrovaným počítačem. Neexistuje tedy prakticky žádná pravděpodobnost, že byste skladbu čísel trefili, je to čistá náhoda – a kterýkoliv model umělé inteligence k tomu nemá jak přispět.
View this post on Instagram
Carrie Edwards, která si dne 16. září převzala ve státní loterii Virginia Lottery svou výhru 150 tisíc dolarů (3,07 milionu korun), tedy jednala zcela podle pravidel, přestože si čísla do loterie nechala vygenerovat pomocí ChatGPT. Podle svých slov to byl spontánní nápad, loterii často nepodává. Na to, že si vsadila, už od té doby zapomněla a v tu nejméně očekávanou chvíli jí přišla SMS zpráva, aby si vyzvedla svou výhru.
„Jakmile se mi dostalo tohoto božského daru a spadlo mi to na ramena, věděla jsem přesně, co s tím musím udělat. Věděla jsem, že to musím všechno rozdat, protože jsem byla tak požehnána a chci, aby to bylo příkladem toho, jak mohou ostatní lidé, když jsou požehnáni, požehnat ostatním lidem,“ řekla v televizním rozhovoru. Jednou ze tří charit, které se rozhodla finanční prostředky věnovat, je výzkum onemocnění frontotemporální degenerace, na které zemřel její manžel.